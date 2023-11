María Estela Ríos, aspirante a ministra: “reconozco que sí soy afín a las ideas del presidente”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, reconoció que es afín a las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de nación pero afirmó que eso no comprometería su independencia para el caso de ser designada ministra de la Suprema Corte.

Ríos González fue cuestionada por el senador panista Damián Zepeda sobre la cercanía que tiene con el Ejecutivo federal y su posible labor dentro del Máximo Tribunal.

“Reconozco que sí soy afín a las ideas del presidente a su proyecto y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera”, dijo.

“Si el presidente me diera una orden que fuera en contra de mis convicciones no la aceptaría, tengo independencia de criterio, el hecho de que yo tenga una posición sobre cómo deben resolverse ciertos asuntos no viola el principio de independencia y menos en la Corte porque las resoluciones se toman por mayoría de votos en salas y Pleno”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, la funcionaria señaló que los ministros de la Corte también tienen afinidades y que no por ello se cuestiona su independencia judicial.

Con la comparecencia de Ríos González finaliza la primera etapa del procedimiento que se realiza en el Senado para designar a la ministra que sustituirá a Arturo Zaldívar en la Corte quien renunció el pasado 7 de noviembre a su cargo como integrante del Pleno del Máximo Tribunal para adherirse al equipo de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.

Su exposición se centró en su experiencia profesional y las acciones que encabezó desde que fue designada por López Obrador como Consejera Jurídica del Ejecutivo federal.

Calificó como logros de su gestión como Consejera la eliminación del horario de verano y el desechamiento, propuesto por Zaldívar cuando aún era ministro, de las controversias constitucionales planteadas por Chihuahua y Coahuila contra la distribución de los libros de texto gratuitos.

Previo al inicio de las comparecencias, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, solicitó eliminar a Ríos González de la terna al considerar que no puede ocupar el cargo de ministra debido a que el Reglamento de la Consejería establece que el cargo que actualmente ocupa es equiparable a una Secretaría de Estado, por ello, el legislador no estuvo presente en su comparecencia.

Ríos González señaló que si el Senado considera que está impedida bajo ese argumento, invocado por Martínez, se le estaría impidiendo acceder a cualquier otro cargo sin justificación legal.

En consecuencia, la Comisión de Justicia debatirá si las candidatas propuestas por el presidente son idóneas para ser ministra.