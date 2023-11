Terna de AMLO para ministra de la SCJN avanza en comisión de Justicia del Senado; va al Pleno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Justicia del Senado de la República avaló la terna enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que será analizada por el Pleno de la Cámara alta.

Con 12 votos a favor de los integrantes de la Comisión, la mayoría de ellos ausentes pero que dejaron el sentido de su voto por escrito, los legisladores calificaron de idóneas a las candidatas propuestas por el mandatario federal: Lenia Batres, María Estela Ríos y Bertha Alcalde.

La minuta de la Comisión será enviada este lunes a la Mesa Directiva del Senado para que la ponga en consideración del Pleno que, conforme al procedimiento previamente aprobado por los legisladores, deberá designar mañana a la nueva integrante de la Corte, quien sustituirá a Arturo Zaldívar.

Si el Pleno del Senado no llega a un consenso, los legisladores podrán rechazar en su totalidad la terna y el Ejecutivo federal deberá enviar una segunda propuesta.

En la Comisión, los senadores Claudia Ruiz; Germán Martínez, del grupo plural; Luis Ortiz, de Movimiento Ciudadano; Damián Zepeda, del PAN; Sylvana Beltrones, del PRI, y Claudia Anaya, de Morena, coincidieron en que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos, no cumple con el requisito de idoneidad para ser ministra de la Corte.

Esto, debido a que ellos consideraron que el reglamento de la Consejería Jurídica, recién emitido por la propia Ríos González, establece que este cargo se equipara al de una secretaria de Estado.

Por ello, indicaron que Ríos González se encuentra en el supuesto establecido en la Constitución que impide a los secretarios de Estado ser ministros de la Corte.

Sin embargo, Ruiz Massieu no votó en contra del dictamen, sino que se abstuvo y anunció voto particular, pues consideró injusto que se le obligue a votar sobre un dictamen que no distingue entre la idoneidad de cada una de las integrantes de la terna sino que las califique de manera global.

Durante sus comparecencias, las tres abogadas fueron cuestionadas sobre su cercanía con el presidente López Obrador y su proyecto de nación.

Aunque reconocieron tal afinidad o cercanía, afirmaron que de ser designadas como ministras mantendrán su independencia.