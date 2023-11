AMLO cuestiona a jueza que ofreció a Néstor Isidro, “El Nini”, un amparo contra su extradición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la actuación de una jueza que ofreció un amparo para evitar la extradición de Néstor Isidro, alias “El Nini”, presunto jefe dentro del Cártel de Sinaloa: “¿Es derecho? Esto es Chueco a todas luces” y lo expuso como ejemplo sobre la necesidad de limpiar al Poder Judicial.

“Hay un caso de un detenido de Sinaloa, famoso, que ofrecen 3 millones de dólares de recompensa. Se detiene y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado, ¿qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte, ah y el Consejo de la Judicatura, de qué se trata”, señaló.

Agregó el cuestionamiento: “¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas, a los colegios de abogados; ojalá algún día estos colegios de abogados, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM llamara a una conferencia y hablara de esto, no dicen nada, es un silencio cómplice”.

López Obrador reiteró el planteamiento de elegir a jueces, magistrados, ministros y que se tenga en el Poder Judicial a personas íntegras, honestas, incorruptibles, al servicio de los ciudadanos y no para servir a la delincuencia de cuello blanco o la organizada.

Dijo que los casos como el que mencionó es “puro asunto leguleyo, que la ley es la ley”, además de usar argumentos como torturas, pero sin demostrarlas o algunas irregularidades o fallas en el proceso de detención y consignación.

El presidente enfatizó: “Si esto que vemos no es cierto, si no hay corrupción, si son excepciones, si no es algo generalizado, si los jueces, magistrados, ministros son personas íntegras, incorruptibles, también hay que fundarlo y decir no hace falta ninguna reforma, está muy bien. Yo sostengo que no es así”.