Ataque de Fox a Mariana llega al Senado: Ballesteros exige frenar violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, exigió al Pleno del Senado de la República “frenar” la “violencia política de género” como la ejercida por el expresidente panista, Vicente Fox, hacia Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial Samuel García.

Este martes, durante la sesión ordinaria del Senado de la República, la funcionaria mencionó: “Con el objeto de hacerle notar a este pleno y que pueda tomar nota sobre lo sucedido el sábado pasado en las redes sociales de la violencia política de género ejercida por Vicente Fox hacía Mariana Rodríguez Cantú”.

Resaltó la importancia de que, en la antesala de las campañas electorales, el pleno “tome nota” para que dichas conductas sean reprobadas, sancionadas y “no vuelvan a suceder”.

Laura Ballesteros comentó que “hay candidatas, precandidatas y precandidatos” que buscan representar a la comunidad y anunció: “Se viene una generación fuerte de mujeres hoy para buscar estas aspiraciones”.

Por lo anterior, dijo: “Es muy importante que busquemos aquí en el Senado de la República meterle un freno a lo siguiente y además tener una posición muy clara ante la violencia política de género que sucede en todos los ámbitos de la política de este país”.

Vicente Fox arremete contra Mariana Rodríguez

El sábado pasado, en su cuenta X, Vicente Fox respondió a una historia que publicó Pedro Ferriz H. en el mismo medio, en la que amenazaba con revelar presuntos ilícitos cometidos Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, junto con sus familiares y los de su esposa Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, del Gobierno del estado.

En la publicación, Fox Quesada anima al comunicador a hacer las revelaciones: “Pedro, cuéntanos la historia!! Hay mucho detrás de esa sonrisa y dama de compañía”.

En la misma red social, Mariana Rodríguez le respondió al expresidente: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.