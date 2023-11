SSPC: se logró revertir la espiral de la violencia; no funcionan los "abrazos", reclama la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En casi cinco años hemos logrado revertir la espiral de violencia que se registraba en el país, aseguró a diputados la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la funcionaria federal consideró que la percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración.

En su exposición informó que los homicidios disminuyeron 18 por ciento de 2019 a la fecha; los secuestros se redujeron 79.5%, el feminicidio bajó 35.6% y los robos en general descendieron 22.9 por ciento.

“Le vamos ganando terreno al miedo; menos personas consideran inseguro vivir en su ciudad; estamos logrando la pacificación del país y, para ello, se requiere de un proyecto de nación sólido, y el proyecto que encabeza el presidente López Obrador lo es”, dijo la secretaria a los legisladores.

Rosa Icela Rodríguez consideró que las acciones coordinadas entre las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han dado resultados que superan a los de anteriores gobiernos.

“Así, hemos incautado 47 mil 481 armas de fuego, 65% más que en la pasada administración. Más de 7.9 toneladas de fentanilo, mil 401 por ciento adicional al gobierno anterior; más de 536 toneladas de metanfetamina, 394 por ciento superior a lo reportado en la pasada administración.

“Dos mil 302 laboratorios, 288 por ciento más que en el pasado, esto representó una afectación a la economía criminal superior a los dos billones de pesos.

“Además, se aseguraron 194 aeronaves, 72 por ciento más que en el anterior gobierno; 355 embarcaciones, 43 por cuento más que en la pasada administración.

“También hemos detenido 81 mil 702 delincuentes, 133 por ciento más que en el gobierno anterior, de los cuales 4 mil 503 son objetivos generadores de violencia de todos los grupos criminales”, dijo la funcionaria, al destacar los casos de “El Nini” y Ovidio Guzmán, así como otros capos de distintos cárteles.

“Como ven, no hay impunidad para ningún grupo; la ley es pareja para todos”, sostuvo. “Hemos podido caminar de manera firme, porque quienes integramos el Gabinete de Seguridad no tenemos pactos criminales, ni vínculos con grupos delictivos como se acostumbraba anteriormente”.

Foto: Eduardo Miranda

También destacó que en el marco del Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos, hay un trabajo de colaboración importante en el combate al tráfico de drogas sintéticas, tráfico de armas de fuego y tráfico de personas que ya tiene resultados.

“En el caso de las armas de alto poder que llegan a manos de integrantes de cárteles, se han acordado acciones binacionales que consideran el uso de la tecnología y operativos conjuntos en los cruces fronterizos, así como revocar licencias a los comerciantes de armas que participen en actos delictivos o contribuyan al tráfico de éstas”, sostuvo.

“En casi cinco años hemos logrado revertir la espiral de violencia que se registraba en el país; el cambio de paradigma en seguridad de ir a las causas ha comenzado a dar resultado; la Estrategia Nacional de Seguridad es efectiva y tendrá avances duraderos a mediano y largo plazo”, remató.

Reclaman legisladores

En dos rondas de preguntas, respuestas y réplicas, legisladores cuestionaron a la funcionaria sobre temas de tráfico de armas, extorsión, drogas, seguridad y crimen organizado.

La diputada morenista María Guadalupe Román Ávila dijo que la estrategia del Ejecutivo de “Abrazos no balazos” no significa estar cruzados de brazos, pues ahora se atienden las causas que provocan la violencia y destalló que esta nunca ha sido una lucha entre policías y ladrones, sino de eliminar la relación “podrida” entre ellos.

Sin embargo, la panista Sarai Núñez Cerón inquirió hasta cuándo se continuarán permitiendo las actividades de la delincuencia organizada, “hasta cuándo se decidirán a actuar para erradicar a dichos grupos delictivos que hoy en día continúan diversificando sus acciones contra la sociedad, como son la extorsión, el secuestro, el robo de autotransporte en carreteras”.

Del mismo partido, Ali Sayuri Núñez Meneses señaló que no se ha podido cumplir con la obligación básica de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. “Ha quedado claro que los constantes enfrentamientos del crimen organizado, cada vez en más zonas del país, se llevan a cabo de manera impune y, derivado de ello, la afectación a la integridad y a la vida de los elementos de la Guardia Nacional”.

La también panista Noemí Berenice Luna Ayala mencionó que se deben encontrar estrategias para darle paz y tranquilidad a las y los mexicanos, toda vez que hay más de 134 mil homicidios dolosos, alrededor de 113 mil desapariciones, cerca de 18 mil mujeres asesinadas, cuatro mil 500 feminicidios y dos mil policías son asesinados. No son cifras, sino familias que sufren y lloran todos los días y son muestra de que la política de ‘abrazos, no balazos’ no ha funcionado, reprochó.

En su oportunidad, la diputada priista Carolina Dávila Ramírez mencionó que las desapariciones, lejos de disminuir, han aumentado, lo que significa que las acciones llevadas a cabo no han sido suficientes o son erróneas, por lo que consideró necesario que existan protocolos para la búsqueda de personas no localizadas y saber qué avance hay en el Plan Zacatecas.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Omar Enrique Castañeda González apuntó que el país no se ha pacificado, el crimen no ha disminuido y la sociedad mexicana no está segura. “No se puede negar lo evidente, la violencia está presente a lo largo y ancho del territorio nacional”, aseveró.

La perredista Edna Gisel Díaz Acevedo indicó que 30 de las 32 entidades del país cuentan con alerta de viaje en Estados Unidos, debido a las personas desaparecidas y al avance de los carteles del narcotráfico.

Al dar respuesta, Rosa Icela Rodríguez dijo estar consciente de la preocupación de la ciudadanía por la delincuencia, los robos, extorsiones, secuestros y fraudes. “No abdicamos de la responsabilidad que tenemos en materia de seguridad”, dijo y resaltó que “no estamos de acuerdo en pactos mafiosos ni acuerdos con el crimen organizado”.

Manifestó que el delito de extorsión no es considerado grave, por lo que pidió se que legisle en la materia. No obstante, indicó que se han implementado acciones para evitar este delito en la modalidad telefónica con la anulación de los números reportados a través de la cancelación de siete mil 500 tarjetas SIM y 12 mil 500 dispositivos por medio del IMEI.

“Yo los invito a que legislemos en materia de extorsión y que la preocupación que ustedes tienen, que aquí han estado hablando, se haga patente con hechos y el hecho es que necesitamos urgentemente hacer delito grave la extorsión. Entonces sí les suplicamos a todos y a todas y más bien, yo les preguntaría amablemente quiénes estarían a favor por hacer la gravedad de la extorsión”, dijo Rodríguez Velázquez, al mencionar que los delincuentes que cometían secuestro han diversificado su operación y la extorsión no se penaliza con severidad.