AMLO admite que terna de ministras de la Corte está muy vinculada a Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Las tres están muy vinculadas con nosotros”, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la terna de mujeres para ocupar el cargo de ministra que dejó Arturo Zaldívar, sugirió que en ningún ámbito hay posturas independientes y en caso de que no acepten que envíe propuestas, el plan B a la Z es que el pueblo elija a ministros, jueces y magistrados.

Las conoce desde hace tiempo y expuso cada caso: Estela Ríos fue consejera jurídica, cuando estuvo como jefe de Gobierno en la Ciudad de México, hace 20 años.

Bertha Alcalde Luján “es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción en la Cofepris que era un cochinero, estos que se quejan de las medicinas y demás eran los dueños de Cofepris, ellos decidían a quien darles permisos o registros y a quien no para sus medicamentos y vean quienes estaban ahí, ya no, voy a seguir contando estas historias. Pero quiénes estaban, hagan la investigación y vean dónde viven hoy, que tienen hoy, nada más eso”.

A Bertha también la considera por su familia y recordó que su mamá, Luján, fue “defensora de trabajadores, de sindicatos, independientes, el papá también se dedica al sindicalismo, a la defensa de trabajadores, de sindicatos, es abogado laborista, cómo no los voy a conocer, claro que los conozco”. Su mamá, como contadora pública, además, fue la secretaria de la Contraloría cuando fue jefe del gobierno capitalino.

En el caso de Lenia Batres, también hermana del jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, dijo: “desde hace años luchando por la democracia, y también la familia, todos, todos”.

Agregó que es un orgullo que estén vinculadas a él y las describió como mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles, además, dijo, no establece relaciones de complicidad con nadie, ni siquiera su familia o amigos.

“Entonces quién va a decidir, pues los senadores, que decidan, que revisen. Ahora si a esas vamos, está como lo que decíamos ayer, ¿no? Cuántos periodistas independientes hay en El Universal?, ¿hay algún periodista independiente del Reforma? Uno, puede ser que los reporteros, porque pues ellos tienen que hacer las notas que les mandan los jefes de información, pero articulistas, los que manejan el periódico, puro deshonesto”.

Afirmó que por esa razón “las tres son muy buenas y no estoy haciendo labor, nunca lo he hecho, cuando envío una terna, cuando envié la terna para el fiscal general, no la envié con el mensaje de que quería yo que quedaran Alejandro Gertz Manero”.

Si no quieren que el presidente envíe una terna, “es muy sencillo: vamos a que el pueblo elija, eso es lo mejor para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo, que es lo que estoy proponiendo, hay que elegir a los jueces, que el pueblo los elija, hay que elegir a los magistrados, ministros, de modo que sí tengo un plan B es ese, un plan C, un plan D hasta la Z”.