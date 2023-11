Elección 2024: AMLO afirma que reunión con Sheinbaum fue por temas familiares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del proceso de precandidaturas y a siete meses de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador recibió a la precandidata de su partido Morena, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional y la razón, dijo, fue para abordar temas familiares y preguntar: “¿Cómo estás'”.

Justificó que la visita de la exjefa de Gobierno y que compite por la presidencia en 2024, se dio porque es su amiga y la dirigente del movimiento al que él también pertenece; negó que afecte la imparcialidad del proceso electoral porque hablaron de temas personales y no de partido.

“Vino, tenia interés en platicar conmigo comentamos algunas cosas cómo le ha ido, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Me dijo que iba a presentar un documental, que me lo iba a mandar puede ser que me lo mande hoy para que lo vea”, indicó.

Negó que hablaran de Marcelo Ebrard, quien aceptó quedarse en Morena aún después de denunciar que el procedimiento interno donde salió ganadora la exjefa de Gobierno para la precandidatura presidencial estuvo plagado de irregularidades; tampoco, dijo, hablaron de la reforma al Poder Judicial.

“No no yo ya de eso no hablo; es que ella es la dirigente del mov pero también es mi amiga y mi compañera (de la reforma al poder judicial) no no no, nada de eso, nada más es cómo te ha ido, cómo estás y ella también me pregunta, sobre eso platicamos”, dijo.

Las reuniones podrían darse de nuevo “cuando se pueda, que yo la pueda invitar o ella me invite a cenar o a ir a algún lugar pues si la veo”, pero no considero que se trate de un asunto irregular o de injerencia “porque es una visita que no tiene nada que ver, aún cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas”.

Añadió que él no se pronuncia a favor de que la gente vote por ella, “no lo hago, eso lo va a decidir la gente, pero sí es mi amiga y sí es la dirigente del movimiento al que pertenezco”.

Tampoco le dio ninguna recomendación, dijo, porque “Claudia es mucho muy inteligente, no lo olviden si vamos ala formalidad, a lo académico, tiene nivel de doctorado, yo a duras penas llegué a terminar la licenciatura, Claudia es muy inteligente, es honesta, tenemos relaciones de amistad de años, ya les conté cuando la conocí en el 2000, hace 23 años”, aunque fue la aspirante que más acató las instrucciones que daba el mandatario federal durante el proceso de selección interna.

“Y la estimo muchísimo y de qué estuvimos hablando pues de nuestra situación familiar, me preguntó dónde estaba Beatriz, andaba en un fandango por la lectura en Mazatlán, que por cierto esos fandangos son muy importantes. Estuvo el embajador de China y estuvo Julio César Chávez, hablando todo con los jóvenes, el gobernador rocha y se leen poemas y hay exposiciones”.

También afirmó que le habló a Claudia de sus achaques y lo que padece en torno a enfermedades.

Si a la precandidata se le vería más veces en Palacio Nacional, el mandatario respondió: “No creo, ella cuando quiera venir, más adelante a lo mejor sí, pero eso lo va a decidir el pueblo, el pueblo manda”.

El presidente dijo que esta reunión también se dio porque hay amistad y respeto, “pero si me insultan cómo voy yo a recibir a alguien qe me insulta” y en torno a si esa es la razón por la que no invitaría a la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, reparó: “No me quiero meter en eso, ni mencionar, si me lo prohibieron, prohibido”.

Después de este encuentro con Sheinbaum, López Obrador afirmó que sí le piden que yo no reciba a nadie “pues también lo cumplo eh”. Y que la imparcialidad “para nada” se afecta, además de que como los adversarios los vinculan no debería ser raro que se mantengan juntos.