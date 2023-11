Exhiben como violento al padre de “mirrey” golpeador de Lomas de Angelópolis (Videos)

PUEBLA, Pue. (apro).- El padre de Patricio, el estudiante de la preparatoria Anáhuac que golpeó a un guardia de seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, fue exhibido en las redes sociales también como proclive a la violencia.

Se divulgó un video donde el padre del joven, identificado como Carlos P., reacciona de manera violenta y prepotente con los guardias de seguridad del mismo fraccionamiento, debido a que no le permitían el acceso de manera expedita.

Puedo pagar la multa que sea, la verga, la verdad, la que sea, y partirte tu madre, entonces bájale de huevos ¿entendiste? Va, va, cuando me veas en la moto déjame entrar, cabrón…Y si me van a multar no hay pedo, vayan mandándome la multa ¿ok?”, grita el padre del joven, mientras que los guardias sólo asienten.