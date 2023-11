Feria Ganadera de Querétaro pierde su categoría de "Internacional"

QUERÉTARO, Qro (apro).- La Feria Ganadera de Querétaro perdió su categoría de “Internacional” y terminó por exhibir ganado bovino que incumple con la Norma Oficial Mexicana número NOM-041-­ZOO-­1995, relativa a la campaña nacional contra la brucelosis en los animales.

La normatividad establece que el ganado que va a ser exhibido en las ferias del país debe contar con un certificado de hato libre, lo que implica que le hicieron tres pruebas, con intervalos de entre 60 y 90 días entre una y otra prueba, para garantizar así que esté libre de esa infección contagiosa para las personas.

Además de los requisitos para todo el ganado que fuera movilizado, fue requerido que los animales procedentes de otras regiones con estatus sanitario diferente al de Querétaro, no podrían regresar a su lugar de origen.

Derivado de lo anterior, después de más de 60 años de participar en la Feria de Querétaro, desde mediados del siglo pasado, la Asociación Holstein de México, que exponía ganado lechero de lo mejor de México, Canadá y Estados Unidos, anunció que no participaría.

“Con mucha tristeza les comunicamos que los requisitos zoosanitarios solicitados por la autoridad para la movilización del ganado en el marco de la LXXXVI Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2023 (FIGQ 2023) NO PERMITEN QUE NUESTROS SOCIOS EXPOSITORES PUEDAN PARTICIPAR, POR ESTA RAZÓN NOS VEMOS EN LA PENOSA NECESIDAD DE CANCELAR NUESTRA EXPOSICIÓN NACIONAL HOLSTEIN 2023”.

Sin embargo, Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, agrupación privada que se encarga de organizar la feria, desestimó el requisito que le fue notificado por escrito, al asegurar que el certificado de hato libre solo aplica al ganado movilizado de otras zonas.

"Esto de hato libre no limita, mientras esté manejado en la misma zona. En este caso lo que se está pidiendo es que estén libres de brucelosis y tuberculosis y así se está haciendo, ya se hicieron los sangrados y ya se hicieron las pruebas necesarias que está pidiendo Senasica Querétaro y así va a ser, es lo que va a entrar: puros animales libres de brucella y de tuberculosis", aseguró.

Sin embargo, el pasado 24 de noviembre el responsable de las campañas zoosanitarias del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda, confirmó a Proceso que los requisitos para mover todo el ganado a la feria seguían siendo los mismos que le notificaron por escrito al presidente de la Unión Ganadera de Querétaro.

En el escrito referido del Senasica, de fecha 10 de octubre, se notifica al presidente de la Unión Ganadera de Querétaro que, de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas 031-ZOO y 041-ZOO debían de cumplir, entre otras cosas, con: "a) Constancia de Hato Libre de Brucelosis (BR). b) Constancia de Hato Libre de Tuberculosis (Tb)".

El presidente de la Unión Ganadera de Querétaro solicitó de manera formal a las autoridades federales del Senasica reconsiderar los requisitos para mover el ganado, pero en una nueva respuesta oficial, ahora fechada el 23 de octubre y firmada por el director general, el médico veterinario zootecnista Juan Gay Gutiérrez, la petición fue negada.

“Al respecto, le comunico que, una vez analizados los puntos expuestos en su escrito por el área técnica, se reitera que el ganado que participe en dicha exposición ganadera deberá cumplir con los requisitos normativos vigentes, mismos que se establecieron en mi similar (…) de fecha 10 de octubre de 2023”.

Posterior a esa comunicación oficial, Romualdo Moreno anunció que sí habría ganado “pinto” o lechero en la feria ganadera de Querétaro que inició el 23 de noviembre, pero, en entrevista con Proceso, aclaró que sólo serían animales de ganaderos queretanos porque dijo que en la Asociación Holstein de México “no quisieron participar”.

"La Asociación Holstein como tal, que tiene todos mis respetos y es una asociación que tiene muchos años y es a la vez internacional, este año (…) no quisieron participar, y lo manifestaron así, y hay que respetar a la asociación y su gremio (…) pero lo que no podemos dejar es que la nave se quede sola".

Moreno aseguró que él hizo las gestiones necesarias para que se concretara la exposición ganadera, e incluso, adelantó que ya estaban viendo con la autoridad reguladora federal una propuesta de trabajo para el siguiente año, pues dijo que “lo tomaron muy bien”.

"Lo que yo ya hablé con Senasica en México es que vamos a hacer un programa bien hecho para el año que viene, muchos de los hatos que han perdido su certificado, siguen siendo libres, solo han perdido el certificado por el tema de la trazabilidad, vamos ahora sí a ponernos de acuerdo con Senasica Querétaro, vamos a platicar con ellos para dar un plan de trabajo, como debe de ser y lo tomaron muy bien".

Sin embargo, el presidente de la "Asociación Holstein de México", quien en años pasados fue el responsable de la exposición del ganado lechero en la Feria de Querétaro, Esteban Posada Renovales, explicó que ellos son respetuosos de la Ley y de la autoridad.

“Este año desgraciadamente por cuestiones sanitarias, la autoridad, Senasica en específico, nos dio permiso de asistir solamente con certificados de hato libre, nosotros administrativamente hace unos años, poco antes de la pandemia y con la pandemia se empeoró, el mismo Senasica que es el que emite esos certificados de hato libre nos limitó mucho y se perdieron muchos por cuestiones administrativas, porque no había personal para muestrear, porque no había interés de los ganaderos incluso por muestrear y entonces se perdieron esos certificados”, dijo el 17 de noviembre.

Inclusive Posada consideró que, si los requisitos de la autoridad federal seguían siendo los mismos, como fue confirmado por el responsable de las campañas zoosanitarias a Proceso, no podría haber muestra de ganado lechero en la Feria de Querétaro.

"Porque no existe el certificado de hato libre vigente hoy, en ninguno de los hatos que van a participar", dijo en la entrevista con este reportero del 17 de noviembre pasado.

En una entrevista posterior el presidente de Holstein confirmó que algunos socios de su agrupación participan en la exposición ganadera de la Feria de Querétaro y dijo que tenía dudas de que hubieran sido movilizados de acuerdo con la normatividad.

"Desconozco, le repito, desconozco, si esos hatos cuenten con el certificado de hato libre, pero sinceramente yo lo dudaría", afirmó previo a aclarar que los permisos no son responsabilidad de los expositores de su agrupación sino de los organizadores de la feria.

El director de las campañas zoosanitarias del Senasica, Gabriel Ayala Borunda, anunció que realizarán verificaciones al lugar, lo que podría derivar en sanciones si es que no cuentan con dichos documentos, pues no eran suficientes las pruebas individuales de brucelosis.

Tanto el dirigente de la Unión Ganadera de Querétaro, como el presidente de Holstein de México, aseguraron que el hecho de no contar con certificados de hato libre no significa que existan problemas de enfermedades o de calidad con el ganado en la entidad, sino lo que falta en hacer el trámite y obtener el documento.

¿Feria Internacional?

Desde mediados del siglo pasado la Feria Ganadera de Querétaro asumió la categoría de “Internacional” al comenzar a exponer ganado proveniente de otros países, básicamente de Estados Unidos y Canadá.

"Con ese mismo ganado, los ganaderos empezaron la segunda etapa de la exposición ganadera en el Cerro de las Campanas, entonces a la pregunta de ¿por qué es internacional?, si es ganado canadiense y vienen los canadienses a mostrarlo; si es ganado americano y vienen los americanos a mostrarlo; si es ganado mexicano y vienen los mexicanos a mostrarlo, pues obviamente empezamos ahí con una cuestión totalmente internacional, si tú quieres de América del Norte todo, pero ya es internacional", señaló Antonio Eduardo Vera Soto, quien fue secretario y gerente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro en distintos periodos y que elaboró un libro para conmemorar los 80 años de la feria queretana.

Este 2023, el dirigente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno Gutiérrez, confirmó que el ganado que participa en la feria es local, es decir, de una misma zona en el estado.

"Algunos de aquí dijeron 'ya no participo' y hoy va a ser puro ganado de aquí, Holstein no va a participar, pero van a participar los ganaderos queretanos", confirmó.

Aun así dijo que sigue siendo internacional porque está prevista la participación de jueces que vienen de otros países a valorar el ganado que participará en las exposiciones.

"Se le llama internacional porque vienen de otros países y no necesariamente con animales, o sea viene gente de otros países también aquí a participar en el tema de juzgamiento para aquí, para la feria, ¿me entiendes?".

-- ¿Es internacional porque los jueces son de otros lugares?, se le insistió.

-- Por ese lado le pondríamos, claro que sí, le pondríamos que sí-- consideró Moreno Gutiérrez en este 2023 en que se cumplen 100 años de la primera exposición ganadera en el estado.

No obstante, Antonio Eduardo Vera Soto, quien se encargó de organizar y colaborar para la realización de una veintena de ediciones de la Feria de Querétaro en diferentes momentos (1988 a 2003; 2008 a 2010; y 2015), no está convencido de que una feria ganadera sea internacional sin ganado de otros países y solo por tener jueces extranjeros.

Por eso llamó a velar para que no se pierda la tradición de contar con una exposición internacional y sobre todo con "la reina de sus exposiciones", la de la "Asociación Holstein de México".

"Es una verdadera y auténtica tradición, el hecho de tener ganado Holstein en Querétaro es, como lo comenté hace rato, es la reina de las exposiciones ganaderas".

El presidente de la Asociación Holstein de México, Esteban Posada Renovales, dudó que se pueda considerar a la feria ganadera de este 2023 “internacional”, al no contar con ganado proveniente de fuera del país como las últimas décadas.

"El año pasado lo era (una feria internacional) todavía, hoy no sé qué vaya a pasar sinceramente”, dijo seis días antes de que iniciara la feria.

Ante la situación de este 2023, Vera Soto llamó a trabajar en conjunto para que no se pierda la tradición de la exposición ganadera internacional, así como que se retome lo que había caracterizado a la feria ganadera de Querétaro.

"Si la feria de Querétaro deja de ser una feria ganadera y se convierte en una feria garnachera, sería una tristeza, tenemos que velar porque Querétaro no pierda la exposición ganadera".

En ese mismo sentido, el presidente de la "Asociación Holstein de México" reafirmó su interés y su disposición de participar en conjunto, como lo hicieron en la feria de Querétaro desde hace sesenta años.

Apoyo millonario

Pese a no contar con la exposición ganadera que caracterizó a la feria como “internacional” y a recibir un apoyo de 20 millones de pesos del gobierno de Querétaro, los organizadores subieron el boleto de entrada a la feria a 100 pesos.

El apoyo que recibieron del gobierno de Mauricio Kuri González, equivale a pagar la entrada a 200 mil personas, más del 44% de los 450 mil visitantes con boleto pagado que hubo en 2022.

"Este año, nuevamente, se reparte una bolsa o se da una cantidad, igual que el año anterior, que fue de veinte millones de pesos, para poder realizar todo lo que es el tema de lo que es el tema de la organización de todos los eventos para la parte ganadera", confirmó Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro.

No obstante, los organizadores incrementaron el costo del boleto a 100 pesos, con lo que el precio casi fue triplicado en las últimas 5 ediciones, pues el precio en 2016 fue de 35 pesos, cuando decían que no querían lastimar la economía de la gente.

El actual director de la Feria de Querétaro, Carlos Alcocer Luque, justificó el incremento en las últimas cinco ediciones (en 2020 y 2021 no hubo feria por la pandemia de Covid-19), a la calidad de artistas que presentan.

"Creo que hoy los cien pesos están hiperjustificados porque el nivel y la calidad de lo que estamos dando a cambio lo valen", afirmó Alcocer Luque.

Sin embargo, este 2023, otras ferias que presentan artistas del mismo nivel o incluso mayor, cobraron mucho menos, por ejemplo, la Feria de San Marcos en Aguascalientes fue gratis, con la presentación de Rod Stewart, Maluma, Black Eyed Peas, Ricky Martin o Los Tigres del Norte; la Feria de León cobró 12 pesos e incluyó a los artistas en su teatro del pueblo; en tanto la feria de San Miguel de Allende, cobró 20 pesos entrada general, incluyendo los conciertos de sus artistas.

En Querétaro el cantante Alfredo Olivas, que fue presentado en la Feria de San Miguel de Allende por 20 pesos, es anunciado en el Palenque de la feria por un costo que va de los 600 a los cuatro mil pesos por boleto, según el sitio"Boleito.com" que ofrece las entradas.

La Banda "La Adictiva" también fue anunciada por "20 pesitos" para la feria de esa ciudad guanajuatense, mientras que en el estado vecino de Querétaro la gente tendrá que pagar 100 pesos para poder ver ese espectáculo en el teatro del pueblo de la feria.

Los grupos "Molotov" y "Reik" o la banda "La Arrolladora" también son anunciados para el teatro del pueblo de la Feria de Querétaro tras pagar el boleto de entrada de 100 pesos.

Esos mismos artistas fueron incluidos en el cartel de la Feria Estatal de León, realizada entre enero y febrero de 2023, que anunciaba "Acceso Gratuito".

El cartel del teatro del pueblo de la Feria de Querétaro incluye a la banda "MS", "Afrojack", "Bronco", "Santa Fe Klan", "Liberación", "Bryndis" o Ramón Ayala.

El director de la Feria de Querétaro, Carlos Alcocer Luque, también destacó que un niño que va con sus padres y mide menos de 1.20 metros no paga boleto y anunció lo que disfrutaría con los dos boletos que pagarían sus padres:

"Si tú vienes un lunes, un martes o un miércoles y traes dos o tres niños, donde nada más el papá o la mamá, o ambos van a pagar, esos niños no van a pagar pero sí se van a subir a más de cincuenta juegos gratis, van a ir al show de patinaje artístico de hielo, van a ir a ver un show de circo, van a ir a ver charreadas, van a ir a ver todas las actividades y todo lo que ofrece pero realmente esos niños no van a pagar, los que van a pagar son los papás, y creo que tiene mucho atractivo que justifica este pago".

No obstante, minutos después reconoció que en realidad es imposible que los asistentes se suban a 50 juegos y a lo mucho dijo que lo podrían hacer en Cuatro o cinco por las filas que vivirán, situación que, agregó, obedece a una estrategia para que regreses y sus padres paguen de nuevo.

"Hay ocasiones, por ejemplo, que involucran el talento con el costo del juego mecánico en fines de semana ¿y qué pasa?, para que un niño se suba a un juego dura media hora, entonces tú dices: 'tienes veinte juegos o treinta o cuarenta', sí, pero no te vas a subir más que a tres o cuatro, porque el tiempo no te da y son filas y filas y viendo a la señora con el niño de brazos, formada a que le toque al niño y al minuto ya lo bajaron porque ya sigue el otro, entonces creo que todo este diseño atiende a una parte de análisis profesional de qué tiene que ser para que el visitante regrese porque el éxito del resultado de la feria en materia, digamos, de autosustento, tiene que ver con el número de veces que vienen los mismos visitantes".

Sobre los 20 millones de recursos públicos que recibieron en una cuenta de la Unión Ganadera de Querétaro, Romualdo Moreno confirmó que una parte fue ejercido para movilizar el ganado que incumplió con las normas sanitarias, no obstante, dijo no estar preocupado porque a él no le toca justificarlo.

"De verdad los gastos no te los puedo decir en qué exactamente se va a gastar este dinero, pero te digo, o sea, el que sí tiene todo el tema del manejo del dinero es Carlos (Alcocer Luque), él tiene que justificar ese dinero, no me preocupo yo por la justificación porque yo no lo voy a ejercer, yo no voy a tener que justificar ese dinero y me deja más tranquilo".

A la presentación de la feria de Querétaro, el pasado 16 de octubre, acudieron tres secretarios del gabinete del gobierno estatal: Rosendo Anaya Aguilar de Desarrollo Agropecuario; Adriana Vega Vázquez Mellado de Turismo; Martina Pérez Rendón de Salud.

Tres directores de área del gobierno estatal también asistieron: Eric Gudiño Torres de Desarrollo Político; Javier Amaya Torres de Protección Civil; y Alberto Rojas Ronzón de la Agencia de Movilidad.

El gobierno también destina cientos de elementos policiacos estatales y municipales, así como de Protección Civil estatal y municipales y de servicios médicos.

Incluso participan efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

El viernes 24 de noviembre, el gobernador Mauricio Kuri González acudió a la inauguración oficial de la feria y difundió su visita a la nave ganadera.

Su gobierno también difundió que en el primer fin de semana de la feria fue registrada una asistencia de más de 62 mil personas.