“La mejor fiscal del país”: Sheinbaum apoya la ratificación de Ernestina Godoy en la FGJCDMX

SAN JUAN DEL RÍO, Qro. (apro).- Por primera vez en su calidad de precandidata presidencial de la Cuarta Transformación y, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio, Claudia Sheinbaum, aseguró que Ernestina Godoy, “se merece” la ratificación por cuatro años más al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

También acusó que el PAN y el PRI en el Congreso de la Ciudad de México se oponen a la ratificación de la funcionaria -a quien en innumerables ocasiones ha llamado “la mejor fiscal del país”-, porque “no están valorando su trabajo” y porque hacen de ello un tema político en respuesta a la investigación que la Fiscalía ha hecho sobre la presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, gobernada desde hace 23 años por panistas.

“El problema que tienen es que Ernestina también entró al tema de la corrupción y particularmente de la corrupción en el desarrollo inmobiliario que hubo en épocas pasadas en la Ciudad de México. Un modus operandi que usa el PAN en muchos lugares y, particularmente, el PAN de la Benito Juárez, que hoy tiene la coordinación parlamentaria en la Cámara de Diputados”, dijo en conferencia.

La exjefa de gobierno de la CDMX explicó que esa corrupción inmobiliaria se refiere a “pisos de más a cambio de departamentos. Así de sencillo y así de trágico. Y Ernestina Godoy se puso a investigar. Entonces, lo que ellos no quieren es que se siga investigando esto. Por eso no la quieren ratificar, pero Ernestina se merece la ratificación. Y si no, pues es un tema político y la unión con el PRI, pues es por la alianza que tienen”.

De paso, recordó los números obtenidos durante la administración de Godoy Ramos como fiscal: reducción de 50% de homicidios dolosos, 65% en robo de vehículos con violencia y 80% de robo en transporte.

“Por eso digo que Ernestina Godoy es una de las mejores fiscales, sino la mejor del país”, cerró.

Ayer, el presidente López Obrador opinó del tema: “También es un asunto de cúpulas porque (Godoy) se metió a investigar y a castigar a los que hacían chanchullo, trafique, actos de corrupción con el manejo de uso de suelo en Benito Juárez y eran las autoridades. Además tenían fama de gente de bien, ya saben ese cuento de los conservadores que tienen doble discurso, doble moral, que su doctrina es la hipocresía y son bien corruptos, pero se la dan de gente decente”.