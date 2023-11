Sheinbaum justifica su visita a AMLO: “Está malo de un pie, tons pasé a saludarlo” (Video)

SAN JUAN DEL RÍO, Qro. (apro).- “Pasé a saludarlo, ya ven que está malo de un pie”, justificó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la Cuarta Transformación, su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tarde de ayer en Palacio Nacional.

En breve conferencia en este municipio, en su décimo día de precampaña, la morenista criticó a quienes defienden el feminismo y, al mismo tiempo, consideran que no tiene criterio ni ideas propias.

“Ya lo dijo el presidente. Yo… este… iba a dejarle unos documentos a Alejandro Esquer (secretario particular del Ejecutivo). Entonces, me dijeron ‘está el presidente ahí’, entonces pasé a saludarlo. Ya ven que está malo de un pie, que lo ha dicho púbicamente. Tons (sic) pasé a saludarlo. Platicamos de cuestiones familiares. Me preguntó ‘¿cómo vas? Voy muy bien’. Y ya, esencialmente”.

Un reportero le preguntó si no tiene personal que pueda enviar los documentos referidos. A lo que ella contestó: “Sí. Lo quería llevar personalmente”.

Cuestionada sobre quienes la critican al asegurar que el presidente López Obrador le “tira línea” política, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México respondió: “Bueno, es que no tienen otra cosa qué decir, la verdad”.

Luego dio dos argumentos: “No pueden explicarse cómo es que vamos tan arriba en las encuestas, o sea, no dan crédito de que vayamos 25 puntos arriba. Hay quien nos pone todavía más”. Dijo que esa ventaja responde a que “somos parte de un proyecto”.

No obstante, al mismo tiempo, arreció: “Fíjense: son feministas, entonces dicen ‘las mujeres pueden, adelante’; pero en el caso de Claudia, ¡no! ‘Le tira línea siempre el presidente, ella no tiene criterio propio, ella no tiene ideas propias’, como si no viniéramos de un movimiento juntos con el presidente”.