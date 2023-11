Desplegado a favor de García Harfuch prende nueva alerta en Morena-CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La elección interna de su candidato a la Jefatura de Gobierno prendió este viernes una nueva alerta en Morena-Ciudad de México con la publicación de un desplegado de decenas de consejeros estatales en favor del exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, quien lo presumió, pero a los pocos minutos lo retiró, luego de que varios firmantes lo desmintieron.

El desplegado fue publicado en el diario La Jornada con el nombre de más de 100 integrantes del Consejo Estatal de Morena-CDMX que manifiestan su apoyo al exjefe de la policía capitalina para ser el coordinador de defensa de la transformación en la CDMX que, en los hechos, será quien aparezca en la boleta electoral en los comicios del 2024.

El desplegado. Foto: La Jornada

Con el título de “Carro completo”, el texto dice: "Los abajo signantes apostamos a la continuidad, consolidación y mejora de lo alcanzado en la ciudad de México, tenemos certeza de por su trayectoria de servicio público, capacidad, liderazgo, valentía, sensibilidad social, compromiso con la ciudadanía y con la cuarta transformación, Omar García Harfuch es la mejor opción para coordinador estatalmente los Comités de Defensa de la 4T".

Con orgullo, el extitular de la SSC difundió el documento en sus redes sociales con un mensaje: "Agradezco enormemente el apoyo de las y los Consejeros Estatales de Morena de la CDMX. En este equipo cabemos todos los que buscamos una mejor Ciudad de México, una Ciudad fortalecida y con mejoría constante! ¡Estamos fuertes y unidos!".

El desorden

No obstante, comenzó el desorden. La diputada federal Lidia Pérez Bárcenas difundió la foto del desplegado con la palabra “FALSO” y el mensaje:

“El día de hoy @lajornadaonline publica desplegado en donde usan indebidamente y en un ambiente de #GuerraSucia, nombres de consejeras y consejeros de Morena en la CDMX que apoyamos decididamente a Clara Brugada como la #Ganadora de la encuesta para la CDMX. #ClaraYaGanó”.

Hacia las 10 de la mañana, en una conferencia que ofreció en un restaurante en Polanco, la aspirante a la coordinación, Clara Brugada, consideró como un “desacierto” la publicación. Dijo que, en ese momento, más de una decena de consejeros ya le habían hablado para aclararle que sus nombres aparecieron sin que se los hayan consultado.

Y, además de Lidia Pérez, dijo que le llamaron el exdelegado de Iztapalapa, Jesús Valencia; Angélica Ramírez, Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos Morales Domínguez, Gerardo y David Mendoza, Maribel Cruz Lorenzana y María Elena Galicia Tapia, entre otros.

“Son más de diez a los que no se les consultó y se van sumando. Sí, considero que esto es muy delicado” y que este tipo de hechos no deben existir para que no se piense que hay división interna en el partido.

“Sincera disculpa”: Romo

Poco más de cinco horas después, Víctor Hugo Romo, exjefe delegacional en la Miguel Hidalgo y activo promotor de García Harfuch, subió a sus redes un mensaje en el que intentó explicar el hecho:

“Con relación a un desplegado publicado en el diario de circulación nacional La Jornada, el cual no tiene participación alguna en el mismo, por error se incluyeron algunos nombres de consejeras y consejeros estatales de la Ciudad de México. Lamentamos los inconvenientes generados y ofrecemos una sincera disculpa a quienes se sintieron ofendidos por la publicación”.

Luego, compartió los nombres de quienes no debieron ser incluidos en el desplegado y reiteró “el compromiso de mantener siempre, por encima de todo, los principios, las causas y la unidad de nuestro movimiento”.

Por si no fuera poco, mencionó seis nombres de consejeros que fueron omitidos en el desplegado.