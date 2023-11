Echar culpas no resuelve nada y el país se está cayendo a pedazos: Salinas Pliego a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magnate Ricardo Salinas Pliego respondió al reclamo que esta mañana hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el dueño de TV Azteca inició una campaña en su contra por la disputa que mantiene para evitar el pago de 25 mil millones de pesos en impuestos que debe.

En lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el Gobierno se debería poner a trabajar.



Ya vimos que echar culpas no resuelve nada y el país se sigue cayendo a pedazos, inseguridad, salud, justicia, educación, no hay resultados… nosotros mientras tanto, seguimos… https://t.co/dNqF43yRiK — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 3, 2023

Esta mañana el mandatario fue consultado por un mensaje publicado por el dueño de Grupo Salinas en la red social X en el que comentaba un tuit del consultor de comunicación, Christian Camacho, sobre la inclusión de miembros de la comunidad LGTB en el INE.

A ese mensaje en el que el consultor calificó al INE como un “congal antidemócrata tomado por homosexuales, Salinas Pliego comentó:

Concuerdo... le faltó que intenta censurar a los ciudadanos que nos defendemos de las acusaciones de los Gobiernicolas y los exhibimos”.

Concuerdo... le faltó que intenta censurar a los ciudadanos que nos defendemos de las acusaciones de los Gobiernicolas y los exhibimos. https://t.co/VYc2wKMfL6 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 3, 2023

En su conferencia mañanera, López Obrador, no se refirió al tema del INE, sino a la disputa por el cobro de los 25 mil millones de pesos que el magnate adeuda a la hacienda pública que se ha traducido, según el mandatario, en una campaña en la que se habla de la incapacidad de su gobierno.

Si Ricardo Salinas Pliego sabe algo de que yo he robado que lo dé a conocer y lo pruebe”, dijo el presidente y añadió: “Yo prefiero que él diga que yo lo quiero censurar a que yo pase a la historia como cómplice, como encubridor”.

En un segundo momento el mandatario insistió en que la campaña de difusión en los medios de comunicación de Salinas Pliego es por el enojo de la demanda para que pague los impuestos que debe.

“El enojo, puedo estar equivocado, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los entrevistados (…) Todo esto ha generado malestar en Ricardo, yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él. Es cosa de comprender cuál es mi situación, yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”, subrayó el mandatario.

Ante las declaraciones presidenciales, Salinas Pliego respondió con otro mensaje en X en el que responde, sin mencionar a López Obrador que, en lugar de culpar a los medios por mostrar la verdad, el gobierno debería ponerse a trabajar.

“Ya vimos que echar culpas no resuelve nada y el país se sigue cayendo a pedazos, inseguridad, salud, justicia, educación, no hay resultados… nosotros mientras tanto, seguimos trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados con despensas y servicios que son necesarios” tuiteó el magnate en un mensaje que da retuit a otro en el que se anuncia la reapertura de la sexta sucursal de Banco Azteca en Acapulco

“¿Cuándo dejarán de culpar al pasado y a los demás y se pondrán a trabajar y dar resultados?” concluye el mensaje de Salinas Pliego.