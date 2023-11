La APEA, la cumbre de mandatarios convocada por Biden a la que AMLO no asistió

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la reunión de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEA), convocada por el presidente estadunidense Joe Biden, el gobierno mexicano se sumó a una declaración conjunta de “los mandatarios” que participaron en la reunión, la cual llamó a fortalecer el hemisferio mediante los lazos económicos.

La canciller Alicia Bárcena Ibarra asistió a la “Cumbre de Mandatarios” en representación de López Obrador, quien decidió no viajar a Estados Unidos, donde se hubiera encontrado con la presidenta peruana Dina Boluarte, a la que considera “espuria” e ilegítima por tomar el poder después de la destitución del expresidente Pedro Castillo.

