La UNAM concluye: Ni Xóchitl Gálvez ni Sheinbaum plagiaron para obtener su título

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó que son originales las tesis de licenciatura presentadas por las aspirantes presidenciales Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, y Claudia Sheinbaum, de Morena.

En un comunicado, informó que el presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería entregó el dictamen en torno al informe profesional de Gálvez Ruiz, el cual determinó que se trata de un trabajo original que cumple con la modalidad de titulación con la que se graduó.

Sin embargo, dicho dictamen solicita a la candidata opositora que envíe las precisiones a las citas ausentes en su trabajo de titulación.

Con el trabajo titulado “Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes”, Xóchitl Gálvez se tituló, en 2010, como ingeniera en computación por la máxima casa de estudios del país.

En tanto, la máxima casa de estudios precisó que, en el caso de la morenista, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información dictaminó que no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis de Sheinbaum Pardo.

Y explicó que solicitó la opinión de dicha Dirección debido a que cuenta con los instrumentos técnicos adecuados para el análisis de estos casos.

También reafirmó su compromiso con la honestidad académica y reconoció que los casos referidos tratan de figuras públicas: “Las denuncias sobre las supuestas irregularidades están enmarcadas dentro de la contienda político-electoral del próximo año”.

Asimismo, aclaró: “La UNAM no puede, ni debe, verse involucrada en la disputa electoral”.

Por lo que sentenció que a partir de esta fecha sólo emitirá dictámenes sobre posibles plagios en aquellos casos donde sea imprescindible la presentación de un grado académico para desempeñar un cargo de responsabilidad: “Para evitar que nuestra casa de estudios sea utilizada con fines partidistas”.

Entonces, autoridades universitarias podrán seguir recibiendo denuncias sobre presuntas irregularidades en tesis, tesinas o documentos equivalentes de aspirantes a puestos de elección popular, para su análisis y estudio, pero: “No se emitirá dictamen alguno sino hasta que el proceso electoral 2024 haya concluido”.

El pasado 19 de septiembre, el usuario de la red X, Bernardo Escalante (@padron_09) acusó a la virtual candidata del Frente Amplio por México de haber cometido plagio en el trabajo con el que se tituló de la carrera de ingeniería en Computación de la UNAM. A lo que la funcionaria respondió: “Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera. La verdad de las cosas es que el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera”.

En el caso de la exjefa de Gobierno, la acusación de plagio en su tesis de licenciatura en Física, provino de una cuenta de X que se hace pasar por el colectivo Guacamaya Leaks. Su respuesta fue: “Quien inventó lo del plagio, claramente no tiene ni la menor idea de lo que es el trabajo académico”

En 1998, SheInbaum presentó su tesis titulada “Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural”, con la cual consiguió su título de Licenciatura en Física.