Salinas Pliego está enojado por el cobro de impuestos, dice AMLO sobre la campaña en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Si Ricardo Salinas Pliego sabe algo de que yo he robado, que lo dé a conocer y lo pruebe”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los señalamientos del empresario por la disputa para no pagar 25 mil millones de pesos en impuestos que debe; también le envió otro mensaje: “Yo prefiero que él diga que yo lo quiero censurar a que yo pase a la historia como cómplice, como encubridor”.

El mandatario federal señaló que la campaña de difusión en los medios de comunicación de Salinas Pliego es por el enojo de esta demanda de que pague los impuestos que debe.

Entre los primeros comentarios del mandatario mexicano es que “el enojo, puedo estar equivocado, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los entrevistados (…) Todo esto ha generado malestar en Ricardo, yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él. Es cosa de comprender cuál es mi situación, yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”.

Mientras el presidente daba estas declaraciones, Salinas Pliego publicó en su cuenta de X: “Le faltó que intenta censurar a los ciudadanos que nos defendemos de las acusaciones de los Gobiernicolas y los exhibimos”, en referencia a un mensaje de la situación actual del INE y no directamente por las recientes declaraciones presidenciales.

Sin embargo, un asistente hizo el planteamiento de que se trataba de una reacción a lo mencionado en ese momento en Palacio Nacional, el presidente respondió:

–Ya contestó que hay censura.

–Pues sí, pero respeto su punto de vista si él piensa que es censura, pero yo prefiero que él diga que yo lo quiero censurar a que yo pase a la historia como cómplice, como encubridor, porque yo estoy aquí para defender los intereses del pueblo, pero tiene todo su derecho de expresarse, de manifestarse.

Al mencionar que el empresario afirma que el presidente es su amigo y si así lo considera después, mencionó: “Sí, pero esto no es un asunto de amistad y familia, por encima de los intereses personales está el interés general, del pueblo, de la nación”.

La razón de su postura es que son servidores públicos “porque si sigue el amiguismo, el nepotismo, el influyentismo, la corrupción, todas esas lacras de la política, no vamos a poder lograr el renacimiento de México y esto es en bien de todos y de nuestra generación de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y es mucho mejor heredar a los hijos…

–Debe 25 mil y él tiene menos.

–No, no, no, ya eso es otra cosa; no, no, no, son 25 mil y él es un empresario exitoso y ayer hablábamos de la revista Forbes. No, pero son de dólares… y aunque ahorita ya vieron cómo está el peso… 17.39, súper peso, fortachón. Esto nos ayuda, tiene algunas desventajas, pero son más las ventajas.

Insistió en que no se trata de un asunto personal, sino de legalidad y se demostró que es legal pedirle que pague los impuestos. “Él dice no, pues está en su derecho, quién resuelve, pues el Poder Judicial, pero cómo querían resolver con la mañosería de este ministro de guardar el expediente o de buscar resolverlo en la corte donde tienen mayoría los que están en contra nuestra, nada más que es un asunto tan cuantioso que no es puede ocultar”.

Se quejó de que no es ético ni moral que utilicen tragedias como la del paso del huracán Otis con propósitos políticos y electorales, para “atacar al gobierno para manipular a la población” y expuso que “inventan, llegaron a inventar fallecidos, más de los que lamentablemente hubieron y gritos de reportajes ‘esta noche en hechos’. No es que les preocupen, lo digo sinceramente, la situación de la gente. Tienen problemas con nosotros. No es Alatorre, es Ricardo Salinas que tiene diferencias con nosotros, que es natural. Nada más que no hay que confundir una cosa con otra”.