Ambientalistas denuncian incumplimiento de orden judicial para proteger a la jirafa Benito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Colectivos animalistas denunciaron a las autoridades federales, estatales y municipales por incumplir con una orden judicial para proteger a la jirafa Benito y otros ejemplares que habitan en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El pasado 10 de noviembre presentaron un Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, en el que acusaron que las autoridades no han obedecido la suspensión de plano concedida por el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en la que ordenó a 26 autoridades, entre las que se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, el gobierno estatal, entre otras que protejan a los animales y la flora del parque.

Imágenes de hace 48 horas.

4 carreras de block y una llanta para poner la canasta, un cocon y a comer como albañil uD83DuDE0BuD83DuDE01uD83EuDD92 pic.twitter.com/JWmx2PUAJq — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) November 30, 2023

“Por tanto, se concede la suspensión de oficio y de plano de los referidos actos reclamados, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen lo siguiente: a) Salvaguarden la integridad y vida de la flora y fauna que habita en El Parque Central de Ciudad Juárez, así como de los trabajadores y público en general que asiste a ese lugar, para lo cual se deberán adoptar todas las medidas necesarias para su protección. b) Garanticen un trato digno a cada una de las especies de fauna que se encuentra en El Parque Central de Ciudad Juárez, a efecto de que no se ponga en riesgo su vida e igualmente deberán cesar todo acto de tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor que se pudiera estar ocasionando en los ejemplares”, el resolutivo del juez.

La suspensión también ordenó a Semarnat hacer una visita al parque para constatar los riesgos para la flora y fauna y en su caso aplique las medidas de seguridad contempladas en la Ley General de Vida Silvestre.

Ninguna de las medidas ordenadas por el juez, desde el 2 de noviembre pasado, han sido implementadas.

Cindy Bernal, asesora jurídica federal, del Instituto Federal De Defensoría Pública (IFDP) que lleva el caso, informó a Proceso que lo único que llegaron a hacer las autoridades del parque es que iban a adaptar el hábitat de la jirafa Benito, no obstante, acusó que le cortaron el paso a su refugio que tenía en contra del frío.

“Solo salieron que le iban a adaptar el hábitat a Benito, pero le cortaron el paso (a su refugio) y ha estado a la intemperie”, comentó la asesora jurídica.

Añadió que hay otros animales en el Parque Central, como lo son burros, que solo cuentan con una lona para cubrirse de la lluvia o de otras inclemencias, mientras que las cabras que también ahí habitan no cuentan con alguna protección.

La asesora Jurídica federal indicó que también se han talado árboles y los han dejado morir, ya que no ha habido un riego constante, también se han encontrado niveles altos de E. coli en el agua del parque, superando el triple del reglamentado por la norma mexicana.

En la cuenta de X “Salvemos a Benito”, se denunció la muerte de una pavo real hembra el pasado fin de semana al interior de su hábitat, pero debido a que el parque no es apto para ser un zoológico y por lo tanto no hay empleados los fines de semana, fue encontrada muerta hasta el domingo.

“Los animales del aviario duraban agonizando días, como esa pava que duró así desde el viernes y como ese lugar no es zoo no tienen personal los fines de semana, hasta el domingo amaneció muerta. Ese lugar no debe tener animales y @PROFEPA_Mx indolente lo permite”, denunció la cuenta Salvemos a Benito a través de una publicación en X.

En el caso de la jirafa Benito, este llegó en mayo de 2023 al parque proveniente de Sinaloa, luego de la muerte de la jirafa Modesto en junio del año pasado, debido al clima extremo al que fue expuesta.

La Profepa acudió el pasado 22 de mayo a realizar una revisión del hábitat de Benito, a lo que concluyó que era uno adecuado para una jirafa, pese a las quejas de los grupos animalistas.

En junio de este año, un grupo de activistas juntaron más de 80 mil firmas para que Benito fuera llevado a un nuevo hogar en Texas, sin embargo, esto no ha ocurrido hasta ahora.