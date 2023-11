AMLO acusa que no quieren ratificar a Ernestina Godoy por venganza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el Congreso de la Ciudad de México no quieren ratificar a Ernestina Godoy por venganza, razón por la que pidió no negociar y en caso de que no permanezca en el cargo le abrirá las puertas de Palacio Nacional.

“Ernestina si no la aceptan aquí tiene las puertas abiertas con nosotros para… buscamos, es que es buenísima, es una mujer preparada”, afirmó al consultarle si la incluirá en la terna para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esa oposición, dijo, es porque Godoy inició la investigación del denominado por Morena “Cártel inmobiliario”.

“A ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y otras partes y recibían como moche, como soborno, departamentos de esas torres que construían. Se le conoce como el cartel inmobiliario, entonces está metido con cuestiones de un partido o sea están involucrados y a ella le tocó denunciarlos y abrir las carpetas de investigación”, indicó.

El mandatario federal añadió que el partido involucrado cuenta con los votos que necesita Ernestina Godoy para lograr la mayoría calificada y quedarse al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

“Ese partido que tiene votos impide igual que se tenga mayoría calificada porque Ernestina Godoy sí cuenta con mayoría, pero no calificada”.

Ante esa situación la postura del presidente es “que no se negocie nada, que no se transe nada más dejarlo de manifiesto. ¿Por qué ni aceptan que ella vaya de nuevo a la Fiscalía? Porque se están vengando, porque ella inició la investigación en contra de un partido”.

Agregó su opinión sobre integrantes de la oposición: “Son corruptos, está demostrado engañaron mucho a la gente que eran gentes de bien -así como son los conservadores- hipócritas, gente decente y se dedicaron a robar, se corrompieron por completo y siempre le han dado la confianza a ese partido. Ya les he platicado que nunca se ha ganado esa delegación”.

Y reiteró la historia de cuando fue candidato Bernardo Bátiz que pensaron ganaría por ser “católico de a deveras, practicante, además expanista, honesto, había terminado como procurador aquí en la Ciudad de México, había hecho un buen trabajo y entonces dijimos ya quién mejor que él. Pues, ¿qué creen? Perdió. ¿Contra quién? No me pidan que les diga porque no me acuerdo y si les digo a ustedes nadie va a saber. Cualquier persona, era votar PAN, por quien fuese, una confianza ciega y claro que abusaron de esa confianza de la gente y empezaron a hacer transas”.

De Ernestina agregó que es “una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor y está padeciendo que la rarifiquen en la asamblea de la Ciudad de México”.