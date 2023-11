Condenan exalcaldes de Colombia y España usar la inseguridad pública como tema electoral

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Los partidos políticos no deberían usar el tema de la inseguridad pública en sus confrontaciones políticas, coincidieron el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Colombia, Sergio Fajardo, y la exalcaldesa de Barcelona, España, Ada Colau.

Ambas declaraciones se plantearon este miércoles 29 en el pánel “Desglobalización y nearshoring: la emergencia de las ciudades” del IV Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil que se desarrolla en la Feria Internacional del Libro (FIL) de esta ciudad.

Fajardo recordó que le tocó gobernar Medellín cuando era todavía epicentro de cárteles de la droga y tenía una tasa de homicidios de 98 por cada 100 mil habitantes; su gobierno logró reducirla a 31.5 casos por cada 100 mil.

“Nosotros somos expertos, entre comillas, en ese conocimiento. El fenómeno del crimen de México es de unas raíces muy profundas, de una complejidad gigantesca y requiere la articulación de todos los niveles.”

Expuso que no debe usarse el tema de la inseguridad pública en la confrontación política, “que es un problema cuando usted va a postular (…) Si no se hace, el sufrimiento de los habitantes, de los gobernantes, va a ser infinito, porque el crimen no tiene fronteras políticas”.

A su vez, la exalcaldesa de Barcelona calificó de “execrable” que los opositores usen en sus campañas políticas el tema de la inseguridad pública para atacar a los gobernantes.

Propuso “castigar a cualquier partido que se atreva a hacer batalla política con la seguridad (…) Sólo podemos exigir que haya máxima cooperación, propuestas en positivo y siempre ofrecimientos de colaboración”.

Recordó que, en 2019, debido a que sus opositores “gobernaban a la policía regional catalana”, hubo un incremento de delitos en Barcelona y utilizaron el tema de la inseguridad pública para atacarla.

Alcaldes mexicanos

En ese panel, también participaron los alcaldes con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus; y de Iztapalapa, Clara Brugada. Ambos presumieron los programas y mejoras que, afirman, lograron en los ocho años que sumaron en sus respectivos gobiernos tras ser reelegidos al cargo.

Vía Zoom participó el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien dijo que las empresas que llegaron a su ciudad por el nearshoring no lo hacen para beneficiarse por pagar salarios bajos, sino para reducir costos en la cadena de producción, y consideró que esas empresas deben pagar sueldos justos a la mano de obra calificada de la zona.