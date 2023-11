Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 30 de noviembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-López Obrador acusó que en el Congreso de la Ciudad de México no quieren ratificar a Ernestina Godoy por venganza, razón por la que pidió no negociar y en caso de que no permanezca en el cargo le abrirá las puertas de Palacio Nacional.

-Defendió al precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia en 2024, Samuel García, de la campaña en su contra que afirma mantienen desde el PRI y el PAN y es la lucha por la clase media.

-En Acapulco hay 31 personas desaparecidas por el paso del huracán “Otis” y la mayoría podría estar en el mar, por lo que la Marina mantiene un operativo de búsqueda, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.