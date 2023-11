La caravana de damnificados de Acapulco llega hoy al Zócalo para protestar por falta de atención

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este lunes se espera que llegue a la Ciudad de México la caravana de habitantes de las colonias populares, pequeños comerciantes y dirigentes políticos de Acapulco que protestan por falta de atención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz del huracán Otis.

La marcha de los inconformes, partió este domingo del puerto turístico rumbo a la Ciudad de México con la exigencia de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 se etiqueten recursos para la crisis que ocasionó el huracán Otis.

De acuerdo al itinerario de los manifestantes, se esperaba su llegada este lunes al Palacio Nacional en la Ciudad de México y que el 7 de noviembre lleven su protesta al Senado y a la Cámara de Diputados.

Los manifestantes salieron del puerto con la pancarta “Caravana Unida por la Reconstrucción. Acuérdate de Acapulco” rumbo a Chilpancingo, pero antes realizaron algunas paradas en la Glorieta de la Diana, así como en la Caseta de la Venta.

“Vamos a exigir que venga un presupuesto etiquetado en 2024 que sea suficiente para Acapulco; para viviendas, caminos, infraestructura turística y no migajas, porque actualmente no han etiquetado un solo peso para la reconstrucción de Acapulco, y eso no se vale. No vino López Obrador a Acapulco, entonces vamos a ir los acapulqueños a Palacio Nacional”, expresó Ramiro Solorio, enlace de la dirigencia estatal del PAN en Acapulco y excandidato de MC municipal, quien aseguró que no quieren migajas del gobierno federal.

“Vamos a darles a conocer la urgencia que hay en Acapulco, la emergencia sanitaria, enfermedades que están brotando, porque en partes altas de colonias están las montañas de basura, están las enfermedades a flor de piel”.

Los inconformes manifestaron en pancartas sus principales demandas dirigidas al presidente López Obrador: “Auxilio, Acapulco necesita ayuda”, “Acuérdate de Acapulco” y “Gobierno no nos dejen solos”.

De acuerdo con reportes de la prensa local, a su llegada a la capital del estado, Chilpancingo, grupos de comerciantes del Mercado de Artesanías “La Diana”, ubicado en el Centro de Acapulco, expresaron sus quejas por la presunta falta de apoyo y la ausencia del presidente López Obrador en Acapulco.

“Pedimos al gobierno que nos volteen a ver, en Paulina hubo damnificados y no recibí nada, perdí la casa, ahora perdí la casa y el negocio, y me dicen servidores de la nación que solo pueden censarme un local, porque si no va a salir duplicado y no me van a dar apoyo, eso no se vale señor presidente de la República”.

“En todas las tragedias ha habido la presencia del presidente, han caminado, pero a este no le interesa Acapulco, todos sus intereses los tiene en la Riviera Maya, no ha caminado para ver las calles de Acapulco, no sé si lo haga en helicóptero”, relató otro comerciante, quien se identificó como Felipe.

Los comerciantes consideraron que son insuficientes los 61 mil millones de pesos destinados en una primera etapa para la reconstrucción del puerto, señalaron que se requerirán al menos 300 mil millones de pesos.

Pidieron que se les otorgue parte del presupuesto destinado al Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico.