Lía Limón toma licencia por 15 días para contender por la candidatura en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una semana después de que le negaron la solicitud de separación del cargo por 30 días, la alcaldesa de Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, regresó al Congreso de la Ciudad de México para presentar un oficio que no requiere votación para irse 15 días en busca de ser la candidata de la oposición para la Jefatura de Gobierno en las elecciones del 2024.

Luego, en conferencia, dijo que las “grillas y mayoriteos” en el Congreso capitalino no le impedirán participar en la contienda ni que se le nieguen sus derechos político-ciudadanos:

“Si Morena cree que me van a ganar a la mala se equivocan. No me detuvieron con sus granaderos, cuando incluso me rompieron la nariz, y ya les gané en el 2021”, aseguró.

La exlegisladora local panista informó que también presentó ante el Congreso un juicio para la Protección de sus Derechos Político-Electorales, con el que pidió revocar la votación del 31 de octubre -cuando le negaron la licencia temporal de 30 días- y reconocer el derecho que tiene para que se la concedan.

“Y si no me la otorgan, no la necesito. Con ésta, con la que estoy avisando hoy, me basta”, advirtió.

También interpuso una denuncia por violencia política y violencia política en razón de género ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“Eso es misoginia, es falta de sororidad de las diputadas de Morena y es una violación a mis derechos. Y sí es cierto, sí nos tienen miedo porque voy a ser candidata y voy a ser jefa de gobierno”.

Sobre el proceso que ya comenzó a definir la alianza “Va por la CDMX” para definir a su candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno, Lía Limón consideró: “Confío en las dirigencias, como lo dije siempre, confío en la coalición. Estoy convencida de que será un proceso democrático, un proceso de participación. Claro que es tiempo de mujeres”.