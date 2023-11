México busca no “contagiarse” de la epidemia de fentanilo que vive EU: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El avance de la distribución y comercialización del fentanilo en el país es una preocupación del gobierno federal y México busca no contagiarse de lo que está pasando en Estados Unidos, con la cantidad de muertes por consumo de drogas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una preocupación que tenemos, el que no se consuma drogas, que no se contagie nuestro país de lo que está pasando en Estados Unidos, lamentablemente para ellos, algo que sentimos mucho, porque en Estados Unidos están padeciendo de una crisis grave, es una pandemia lo del consumo del fentanilo, fallecen 100 mil jóvenes cada año, eso no pasa en nuestro país”, señaló.

El presidente expuso que su administración se enfoca en cuidar que no se estimule el consumo de fentanilo, pues dijo que está comprobado que con ello crece la violencia y homicidios.

En ese sentido, destacó que en lo que va de su sexenio hay una reducción de 17 por ciento el número de homicidios dolosos y espera terminar su gobierno con una baja de hasta el 20 por ciento.

“Entonces, estamos cuidando eso; hasta ahora lo hemos logrado. Y nuestra gran ventaja, nuestra protección principal son las tradiciones culturales de México, porque no existe en nuestras familias mucha adicción o, mejor dicho, no se aceptan las drogas, se desprecia a las drogas”, mencionó.

En la entrevista que Dámaso López Serrano “El Mini Lic” dio a Proceso, el capo vaticinó que “el fentanilo seguirá siendo una fuente de ingresos multimillonarios para algunos aun dentro del cártel -incluyendo a Los Chapitos-, y eventualmente perneará a la gran mayoría de los estados de la República”.

El presidente López Obrador reconoció que “donde ha crecido el consumo ha sido por circunstancias especiales, lo tenemos bien localizado, donde hay más desintegración en las familias, en donde no se atienden los problemas sociales. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que es de los estados con más consumo de droga”.

Aseguró que en Guanajuato no se atendió al pueblo con programas sociales, además de que llevan mucho tiempo “aplicando una política de corte neoliberal, sin apoyar la educación pública, sin apoyar la salud, sin apoyar a los jóvenes, porque todo eso para los conservadores es populismo, es paternalismo y ellos son partidarios que la educación se debe de poner al mercado, como si fuese una mercancía, para que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Esa es su mentalidad y eso ha llevado a una desatención a la gente, a los jóvenes”.

Agregó otro elemento: el contubernio de las autoridades con la delincuencia, además de otros factores que hicieron crecer este consumo, por ejemplo, que trabajadores estén en maquilas con bajos salarios y con ello la introducción del consumo de las drogas, no sólo entre los más los jóvenes, también entre los trabajadores, “entonces, defienden y se enfrentan por las plazas los grupos y por eso hay muchos asesinatos”.

La conclusión del presidente para hacerle frente a esta realidad “es no permitir el consumo y dar opción a los jóvenes. Y si hay empleo, si el salario alcanza para las necesidades básicas, si se atienden a los jóvenes, si no se hace lo de antes, que nada más les decían a los jóvenes ‘ninis’, los trataban de manera despectiva y nunca voltearon a ver los jóvenes, pues entonces sí, entonces sí se incrementa el consumo, la desintegración de las familias y desde luego la violencia. Entonces, nosotros estamos aplicando una política distinta”.

Reiteró que en su gobierno continúan con la estrategia de inicio dado que considera que les está dando buenos resultados, “estamos disminuyendo la incidencia delictiva; de los homicidios, sobre todo” y mostró la gráfica del porcentaje de homicidios dolosos en cada sexenio: con Carlos Salinas aumentó 9.2%; Ernesto Zedillo lo redujo en 31.2%; Vicente Fox lo incrementó 1.6%; se detonó hasta en un 192.8% con Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra al narcotráfico y se acredita que el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba vinculado con el narcotráfico.

Con Enrique Peña Nieto, del que también apenas en la declaración de “El Mini Lic” apuntó que se financió su campaña con dinero del narcotráfico, se tuvo un aumento del 59% el número de homicidios dolosos; en el caso de la actual administración va en -17%.