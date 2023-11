Moreira propone regresar el Fonden con “reglas claras” 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante el desastre ocasionado por el huracán Otis en Guerrero, que ha dejado casi 50 muertos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que es necesario que regrese el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) con reglas de operación claras.

A más de una semana del desastre ocurrido en Acapulco, el priista junto con el exdiputado Miguel Ángel Sulub y el analista Mario Di Costanzo describieron como caótica la respuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los daños ocasionados por fenómeno meteorológico.

Durante una mesa de diálogo del programa “Con peras, manzanas y naranjas”, reclamó que se ha minimizado lo sucedido en el estado, pues varias zonas se encuentran sin servicios vitales como agua potable, limpieza y energía eléctrica.

“No se vio la fuerza del Estado, no llegó la Marina con sus buzos a buscar a las personas fallecidas”, declaró.

El legislador enfatizó que existe debilidad en las instituciones, el federalismo, el Sistema Nacional de Protección Civil y, como consecuencia, en la respuesta de estados y municipios, por sufrir la falta de recursos.

Por su parte, Sulub Camal criticó que casi no haya tenido aparición Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y haya ocupado su lugar Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quienes han tomado medidas insuficientes para resolver la problemática.

Mario Di Costanzo explicó que el Fonden no era únicamente dinero, sino un manual de procedimientos y actuación donde instituciones, acompañadas del Ejército, sabían qué hacer.

Añadió que sólo se dejó una partida a la que llaman Fonden, la cual no tiene reglas de operación ni la finalidad de ayudar a la población, sino satisfacer a López Obrador; y agregó que el programa presentado por el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, no llega al fondo del problema, por lo que posponer el pago de diversos impuestos no ayuda, porque la economía estatal está frenada.

Crisis de seguridad

Moreira Valdez opinó que Guerrero lidiará con más inseguridad, pues por la situación el crimen organizado carece de ingreso, y tratará de sacarlos de la reconstrucción.

“No es normal lo que sucede y menos que nos empecemos a acostumbrar, para ello se requiere buscar una estrategia alternativa con una respuesta multidimensional”.

En días recientes, el coordinador parlamentario del PRI también se ha referido a la violencia provocada por el crimen organizado, en el foro “Un Gobierno para Todas y Todos” en Jalisco declaró sobre los “retos que México tiene que resolver en materia de seguridad”.