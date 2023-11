No estoy a favor ni en contra, la gente va a decidir: AMLO sobre acusaciones contra García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante acusaciones que apuntan a aspirantes a una candidatura, de contar con antecedentes de acuerdos con grupos criminales o de actuar solo en contra de algunos narcotraficantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la fórmula es la democracia y la elección del pueblo.

En la entrevista exclusiva que Dámaso López Serrano, “El mini Lic”, dio a Proceso, apuntó al actual aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch: “Lo que sí sé es que él hizo un acuerdo con las personas que pusieron a mi papá. Porque claro que el trabajo no fue de inteligencia ni mucho menos. Ese era el plan, capturar a mi papá y matarme a mí. Que vengan y lo nieguen, están en todo su derecho. Él sabe con quien hizo acuerdos…”.

–Hay algunos señalamientos de actuales candidatos, ¿qué hacer para que después no se convierta en un problema porque deban algún favor a grupos del crimen? –se le planteó.

–Cuando me tocó dirigir un partido y se lanzaban candidatos, incluso Morena lo hizo –lo que pasa es que ya no me acuerdo de todo–, se solicitó a la fiscalía –en aquel entonces la procuraduría– que informaran sobre denuncias presentadas en contra de candidatos antes de postularlos, se hizo la solicitud de todos, eso yo creo que cuando menos Morena lo va a seguir haciendo y lo deberían de hacer todos los partidos, para que no haya sorpresas. Respondió.

El presidente enfatizó: “Yo no estoy a favor ni en contra de nadie, va a ser la gente la que va a decidir y nada más cuidarnos para no dejarnos engañar, engatusar”.

También pidió separar lo que pueda representar la grilla de los hechos reales.

“Porque como es a veces el quítate tú porque quiero yo. No hay que olvidar que la transformación es un proceso, y hay como un periodo de transición donde lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de nacer. Todavía hay quienes están pensando nada más en los cargos, sin ideales, sin principios, entonces ser presidente municipal, diputado local, federal, senador, gobernador, incluso presidente los obnubilan”, señaló.

El mandatario federal agregó que quienes buscan el poder se “ensimisman, nada más piensan en ellos y se creen merecedores de todo y son ellos los mejores y si no soy yo, pues me inconformo, pero no están pensando en el pueblo, no están pensando en transformar, no están pensando en ideales, no tienen principios. Es la lucha del poder por el poder”.

Bajo ese criterio, aseguró, aprovechan a los medios de información para “quemar incienso” a algunos y “despotricar en contra de los que no son bien vistos”.

–En procesos electorales, ¿cómo distingue qué es real y qué no cuando se trata de señalamientos de integrantes de grupos delincuenciales que no van a interponer denuncia? –se le insistió.

–Yo tengo una fórmula para eso, lo qué pasa es que es también muy difícil de aceptarlo por los conservadores, reaccionarios y también por las élites. ¿Saben cuál es el mejor método? La democracia, Que el pueblo sea el que decida, de todas maneras es un asunto complejo porque cuando no hay principios, ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, aseguró.

López Obrador insistió en que es necesario tener convicciones y principios para resistir todas las tentaciones del poder y que no recurran a situaciones irregulares o de ataque a otros aspirantes a un cargo.

“Hay gente muy consciente que viene luchando de tiempo atrás y de repente no resiste, no aguantan, se cansan de ser como eran y claudican, conozco muchos casos, y también hay gente que en un tiempo se porte mal y luego decide actuar de manera consecuente, también conozco casos, pero eso cuando es que hay que juzgar la actitud, el proceder de un dirigente, de un político, cuando ya termina su ciclo o se muere. Entonces ya se va a saber qué hizo”, indicó.

El mandatario pidió esperar que el pueblo decida y tener confianza en que sabe por qué toma sus decisiones en torno a los votos, porque lo contrario no funciona.