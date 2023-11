"No tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Sencillamente nosotros no tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada, del crimen”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre las revelaciones que hizo Dámaso López Serrano “El Mini Lic” en entrevista con Proceso sobre el financiamiento del narcotráfico a campañas electorales, en específico a la de Enrique Peña Nieto en 2012.

Recordó que en el caso de Felipe Calderón, por ejemplo, ya en el gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “pero no cualquier secretario, sino que un funcionario muy poderosos era su brazo derecho, está enjuiciado en Estados Unidos acusado de eso. Se ha demostrado que se hizo inmensamente rico, él, su, familia sus allegados” por el pago de parte de grupos delincuenciales a cambio de protección.

López Serrano declaró que en una reunión de líderes de grupos criminarles acordaron reunir diez millones de dólares a cambio, también de “acabar con rivales”.

“Claro que son situaciones distintas. Nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado y no creo que vayan a tener ninguna injerencia porque el pueblo está muy consciente de lo que le conviene al país, ni creo que hagan mella las campañas en contra, todos los ataques a nuestro gobierno por parte de periódicos, estaciones de radio, de las televisoras, no, además estamos acostumbrados a resistir, llevamos años enfrentando a la prensa vendida, alquilada, enfrentando todo tipo de calumnias, enfrentando la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna”, apuntó.