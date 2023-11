AMLO urge al Poder Judicial a resolver pronto sobre negativa de Salinas Pliego a pagar adeudo fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “No voy a quitar el dedo del renglón” sobre recordar el tiempo que tarda el Poder Judicial en resolver el proceso por la negativa de Ricardo Salinas Pliego a pagar impuestos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que llamó a resolver el conflicto en menos tiempo. “No es conmigo, es con la ley”.

Aseguró que se apega a lo que siempre defienden los opositores, que es el estado de derecho, pero confió en que es cuestión de tiempo, “porque no se vayan a llevar 10 meses, porque ya lo tienen además estudiado, ya ha pasado para llegar a donde está durante tantos años, ya pasó por muchísimas instancias y ya no se puede de manera descarada aplicar tácticas dilatorias, lo que hizo el ministro, de agarrar el expediente y guardarlo”.

“Ahí me van a ayudar ustedes a que llevemos la cuenta de cuánto tiempo sin resolver, porque estamos hablando de 26 mil millones de pesos”, dijo.

El mandatario añadió que el Consejo de la Judicatura Federal no funciona y “están ahí de floreros”, porque muchos casos de jueces que deberían de ser sancionados, aún están en funciones.

“No hay ningún juez en la cárcel, mucho menos un magistrado, ya no hablemos de ministros. Nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la Judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones, 10 meses. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya con que no hay término, es decir, no hay tiempo, ellos pueden llevarse el tiempo que quieran”, señaló.

Dijo que tras 10 meses de dilación en la Corte, el caso regresó a cuatro juzgados y espera que no se lleven otros 10 meses, “porque ya tienen que resolver en un sentido o en otro, ya tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada, es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente, en este caso el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no”.

Este proceso se dio desde la época de Vicente Fox, lo que suma cuatro sexenios. “Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Para qué están ahí? Y no quise tratar el caso del juez por lo mismo, quise tratar el caso del ministro, de los de arriba, porque son los que dan el mal ejemplo. Pero, ¿ustedes creen que es normal que un caso de estos se lleve tanto tiempo? Y que conste, no es un asunto personal, para nada, nada más que tienen que resolver los ministros. Y ya es definitivo, sería como ellos mismos dicen: cosa juzgada”.

Si la empresa tiene razón o no en evitar pagar esos impuestos, dijo, los magistrados deberán resolverlo ya y si son cuatro juzgados y se trata de la última instancia.