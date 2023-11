AMLO va hoy a Acapulco; no recorrerá zonas devastadas por Otis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador no recorrerá el puerto de Acapulco y solo acudirá a la reunión que tiene programada a las 16:00 horas de este martes en la base naval porque, afirmó, visitó la zona de desastre desde el primer día que se trasladó, de los tres que fue y acusó que sus adversarioS utilizan esta tragedia con fines politiqueros, “tenemos que salir adelante y aceptamos el desafío, el reto”.

“Lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para la reconstrucción. Lo que sucede, ya no debería de decirlo pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, tengo que decir a la gente que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros”, señaló.