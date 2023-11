Jaime Maussan presenta a Claudio Yarto como testigo de la actividad extraterrestre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta vez no fueron supuestos cuerpos de extraterrestres, sino que Jaime Maussan presentó al rapero y vocalista de Caló, Claudio Yarto, y unos videos en la Cámara de Diputados para mostrar evidencias de la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

En el evento encabezado por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Jaime Maussan, ambos presentaron evidencia de dichos seres. Y como testigo a Claudio Yarto, quien dijo ver desde su domicilio, ubicado en un octavo piso de un edificio con vista panoscópica, varios fenómenos no identificados desde 1984, aunque precisó: “No tengo pruebas científicas, yo sé que existen porque pasan todos los días”.

Según el rapero, desde 1984 ha tenido múltiples avistamientos de objetos no identificados. “He tenido, gracias a la tecnología, la oportunidad de grabar muchísimos eventos que pasan. Ahorita ya le envié varios aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillo, de todo tipo y los he podido registrar desde mi casa, porque técnicamente yo vivo en un octavo piso, donde tengo una visión, como 280”.

“Y me dicen: ‘¿Y cómo los ves, Yarto?’ Los llamas, y les digo: nada más le hago Namuun (sic) y de repente les digo no, nada más volteando, para el techo. Yo no tengo ninguna prueba científica, yo tengo los videos y yo en verdad que no creo en los OVNIS, porque creer es dudar, yo sé que existen porque pasan todos los días”, aseguró el cantante del grupo Caló.

Jaime Maussan y el diputado de Morena que quería ser gobernador de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, encabezaron la segunda Audiencia FANI en el palacio legislativo de San Lázaro.

Presentación de supuestas pruebas en la Cámara de Diputados. Foto: Germán Canseco

Esta vez Maussan no llevó los supuestos cuerpos momificados de extraterrestres, como lo hizo en la primera audiencia; ahora mostró una serie de audiovisuales. En el primer video se puede escuchar a pilotos intercambiar un diálogo sobre los avistamientos que observaron en el cielo.

En pantalla, con fecha del 3 de abril de este año, se observa un avión en Allende, Coahuila, donde los pilotos dialogan sobre un objeto no identificado. En un segundo video, un vuelo en Hermosillo y Punto Peñasco, Sonora, en junio del presente año, Maussan mostró un audiovisual con un objeto de color negro no identificado.