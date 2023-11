AMLO aceptó la renuncia de Arturo Zaldívar; para sustituirlo se inclina por terna de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, justificó que “si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar” y aunque reconoció que al Senado le corresponde aceptarla o no, evadió responder si fue correcto que el ministro se adelantara al mostrarse enseguida en campaña con Claudia Sheinbaum.

Explicó el procedimiento que debe seguir la renuncia del impartidor de justicia, aunque al cuestionarle si es correcto que aún no concluya y el ministro apareció en apoyo a la aspirante presidencial de Morena, se limitó a responder: “Eso es otra cosa, no me quiero meter porque eso vamos a dejarlo a los analistas, a los expertos”.

Antes, expuso que “presentó su renuncia y ya hoy envió el oficio al Senado que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. El procedimiento es: se presenta la renuncia, yo la acepté y falta que la apruebe el Senado. Después de eso si la aprueba, yo voy a enviar una terna para la sustitución”.

Sin el proceso terminado, dijo que ya incluso empezó a ver quién propondrá “a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas”.

-¿Cual fue causa grave? Se le preguntó.

-Eso es cuestión de interpretación: si una persona ya no quiere seguir en el cargo no se le puede obligar. Ya lo hice con Medina Mora, el Senado decidirá.

Dijo que se inclina por presentar una terna de mujeres, “porque la mujer es más honesta, más definida, muy trabajadora. Tienen muchas virtudes y a mí en la administración pública desde el gobierno de la Ciudad que eran más mujeres me ayudaron mucho. Lo voy a analizar bien, porque no es como antes, que decían ‘ahí van tres pero quiero que sea él o ella’”.

Pide que se elija a la persona mejor calificada, las de más méritos, la más preparada, la de la trayectoria y la más intachable. “Es fulana o es fulano, era la simulación que había. Nunca he enviado una terna pero diciendo quiero que quede, aún cuando tenemos en nuestro movimiento mayoría. En ningún caso, por eso podemos decir que no somos iguales. No se puede transformar una realidad de injusticia si no se tiene autoridad moral”.

Al no reconocer los tiempos en que se elegiría a la nueva ministra, expuso: “Yo tenía la información que es para que concluya pero si se puede para más tiempo mejor”.

Finamente deseó a Arturo Zaldivar “que le vaya bien, con él tuvimos buena relación de respeto. Iba yo a sus informes, y cómo nunca había pasado, en sus discursos hablaba de la corrupción, que prevalece en el Poder Judicial y del nepotismo ya ahora ya se relajó todo. Claro que a los conservadores no les gustó, nada más que Arturo Zaldívar aguanta que el pueblo se levanta. Ya me imagino el bombardeo de todo el bloque conservador o no, o me equivoco”.