CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Antes de la conmemoración de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre, el Ejecutivo Federal emitirá un decreto para formalizar la decisión de recuperar las vías de trenes de carga para que sean también de pasajeros y hasta enero tienen de plazo los concesionarios para que respondan si tomarán también ese servicio.

Dijo que ya trabaja en el decreto, para lo cual ya se enviaron cartas a lo concesionario para invitarlos a que preparen sus proyectos considerando que al tener la concesión de los trenes de carga, puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros y para determinar si se comprometen a prestar ese servicio y después de enero tomarán la decisión para que dé tiempo de avanzar en esos términos, principalmente con los tres grandes concesionarios.

“Se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que enterró Ernesto Zedillo, para que todas las vías de ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20 mil kilómetros de vías férreas”, dijo.

El hecho que permite este decreto es que “milagrosamente no quitaron un artículo, una fracción donde se establece que si el Estado Mexicano, en beneficio del pueblo, considera necesario el restablecer el servicio de trenes de pasajeros puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que na iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayuda muchísimo porque es quirarle tráfico a las carreteras, es menos contaminación”.

Le darán prioridad a quienes ya tienen la concesiones de carga, pero en caso de que no den respuesta o decidan no generar la infraestructura para dar servicio de pasajeros, será el Estado quien la tome como en el caso, dijo, de los trenes Maya y el Transístmico. Así que tendrán “un tiempo razonable” para que presenten un proyecto y esas vías en las que ya trabajan, las modernicen y electrifiquen para dar un servicio que se perdió en el sexenio de Zedillo.

En caso de que sea desde el gobierno, implicará también un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y que se utilicen las mismas vías, lo cual se da en el marco de la celebración de los 150 años de la inauguración del primer tren que fue en 1873 que se inauguró el tren de la Ciudad de México a Veracruz, “es un año histórico. Estos tecnócratas, irresponsables, corruptos, acabaron en un abrir y cerrar de ojos los trenes de pasajeros”.

La finalidad es que se pueda viajar desde Cancún a la capital del país o ir a Nayarit, Sinaloa, Sonora y toda la frontera, además porque es un transporte cómodo, barato, y se tiene la fábrica de trenes en Ciudad Sahagún.

“Y ya se está recuperando toda la Ingenieria ferroviaria que se estaba perdiendo con la construcción del Tren Maya, rehabilitación del tren del Istmo” y comparó la infraestructura que construyeron en Orlando, Florida, en el que se tardaron más y fue a un costo más elevado.

“Y el Maya son cinco años, menos porque empezaron en el 19 y son como 2,400 un de vía y en distancia 1,554 kilómetro y en costos muchísimo menos y en relación con lo que van a cobrar aquí y allá no hay comparación. Los técnicos son mucha pieza”, indicó.

Dijo que el avance podría ya no torcerle a su gobierno, “creo porque no nos va a dar tiempo si decidiría que en Estado Mexicano se haga cargo, son dos opciones: que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías. De acuerdo a la ley tienen prioridad los horarios para trenes de pasajeros. Si no se decide eso puede ser el Estado directamente como se va a administrar el Tren maya y el tren del Istmo.

Consideró que su gobierno está iniciando la recuperación “porque no habían dejado nada”, solo el Chepe y el de la ruta del Tequila. “Todo lo demás lo habían entregado y se habían convertido en trenes de carga. ¿Qué ventajas tenemos pensando en el transporte hacia el futuro? Que se tienen todos los derechos de vía. Ya no hay que abrir ningún tramo, no hay que afectar ninguna zona de humedales, ya es por donde han pasado los ferrocarriles hace más de 100 años”.