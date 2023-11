El salario mínimo en 2024 tendrá un aumento "considerable": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aumento al salario mínimo “va a ser considerable”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está por recibir a los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para buscar un consenso.

El consenso lo buscarán con el sector empresarial que en lo que va del sexenio, solo en un año no contaron con el aval de la iniciativa privada.

“Porque con el sector obrero con ellos no hay mucho problema, pero el sector empresarial, por lo general, ayuda. Sólo un año no han estado de acuerdo y como son tres partes, votamos dos a favor y así quedó, ahora sí que los mayoriteamos pero siempre, solo un año no han ayudado con el aumento de salario mínimo”, dijo.