Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 8 de noviembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-López Obrador informó que Grupo México aceptó devolver mil millones de pesos por una obra inconclusa en el Tren Maya.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, justificó que “si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar” y aunque reconoció que al Senado le corresponde aceptarla o no, evadió responder si fue correcto que el ministro se adelantara al mostrarse enseguida en campaña con Claudia Sheinbaum.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que cuando escribió el mensaje de alerta por el paso del huracán “Otis” categoría 5, en redes sociales “pensé en decirlo más fuerte: o sea: viene cañón, algo así, pero dije no, con esto basta”.