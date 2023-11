"Gozamos de cabal salud": Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A los pocos minutos de que se publicó la información de que fuentes allegadas a Proceso indicaron que estuvo internado, el excanciller Marcelo Ebrard difundió un video de 30 segundos asegurando que goza de cabal salud y está de regreso a sus actividades habituales.

Tras muchos días de ausencia en el escenario político, ahora en dicho video en el que muestra en sus manos unas hojas señalando que le llego información de Proceso, Marcelo Ebrard asegura que no era cierto que se encontraba internado.

“Hola, muy buen día, me da mucho gusto saludarles. Regreso aquí a mis actividades habituales, en el camino de México. Me gusta darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital”, dijo en el inicio de su mensaje mostrando unas hojas impresas en las manos.