Zelenkski urge a AMLO a “no quedarse al margen” ante la invasión de Rusia en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante estudiantes de universidades privadas del país, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció la postura de neutralidad adoptada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la invasión militar de Rusia contra su país, le urgió a “no quedarse al margen” de los crímenes cometidos, y le pidió su apoyo en temas humanitarios.

El presidente ucraniano aseveró que el gobierno mexicano puede apoyar a su pueblo exigiendo la devolución de niños ucranianos a su país, impulsando en la ONU las resoluciones que exigen el fin de la agresión rusa y la devolución de sus territorios a Ucrania, y luchando contra las noticias falsas sobre la guerra.

“México no puede quedarse al margen de los crímenes horribles y la violencia; los ucranianos quisiéramos ver una postura clara de México ante los crímenes de guerra de Rusia”, dijo el mandatario, quien llamó a “la sociedad civil y los representantes” del país a unir su voz con las de Ucrania.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en videollamada con estudiantes de la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, y el Tecnológico de Monterrey –instituciones privadas dirigidas por los Legionarios de Cristo, los jesuitas y un patronato empresarial, respectivamente–, Zelenski refrendó que su país aboga por la paz, pero mediante el restablecimiento de su soberanía en los territorios invadidos por Rusia.

“Fuimos agredidos por el enemigo. ¿Por qué debemos ceder algo? Esta bestia no va a parar con esto. Porque su política no es distinta a la del nazismo. El mundo sabe que si cedemos no seremos los últimos”, dijo.