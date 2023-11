AMLO celebra las donaciones de Luis Miguel y Banorte para los damnificados por “Otis”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Muy bueno por Luis Miguel y también por Banorte; muy bien, es una muy buena actitud”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre las donaciones que harán, de 10 millones de pesos cada una, para reconstrucción de casas; también llamó a no rechazar que se realice en el puerto el Abierto Mexicano de Tenis previsto para febrero de 2024.

El Grupo Financiero Banorte informó el miércoles 8 en un comunicado que, su fundación y el cantante Luis Miguel donarán 20 millones de pesos para los damnificados en Acapulco por el huracán “Otis”.

El banco precisó que Luis Miguel donará 10 millones de pesos y Banorte duplicará esa cifra, con el objetivo de ayudar a reconstruir y equipar viviendas de los damnificados por “Otis”.

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Después de su breve comentario sobre el cantante y el banco, el presidente se refirió al Abierto Mexicano de Tenis y aseguró que entre marzo y abril ya habrá 3 mil habitaciones turísticas disponibles.

“Va a haber un evento internacional de tenis en Acapulco, en febrero, y me decían que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista, que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis. Me comprometí a tratarlo aquí”, dijo.

También señaló que “es mucho muy probable que en diciembre tengamos todos los enseres, los 250 mil, o sea que todos, pero espérenme, pero ya estamos en eso”.

Agregó que “Juan Antonio Hernández, que organiza o tiene él una cancha, un estadio para el tenis, y están ellos haciendo su promoción y que pidió ese apoyo de que no se fuese a ver mal, decir que es un deporte elitista y que ahora no está Acapulco para es. No, no. Acapulco tiene que regresar a la normalidad y todos podemos ayudar.”

Indicó que todos ayudan, pese a que hay campañas en contra de las donaciones.

“Ya no deberíamos de recordar, son cosas que se deben de olvidar, que es preferible olvidar, pero salió en las redes, no sé quién lo promovió, pero de esos fanáticos dogmáticos, fachos, una leyenda: ‘no ayudes, no dones’, imagínense”, reclamó.