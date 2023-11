AMLO critica a Moreira por pedir que no se pague el Fobaproa y el dinero se use en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De ramplón, irresponsable, elemental y corriente calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la actitud de legisladores de oposición, en especial de Rubén Moreira, que buscaron exhibir a los de Morena que votaron a favor de pagar los intereses del Fobaproa, que fue autorizado por panistas y priistas hace más de dos décadas, “¿o ya se les olvidó?”, y advirtió que de no hacerlo podría haber una crisis.

Los diputados del PRI y del PAN usaron el señalamiento de que ese dinero mejor debía dedicarse a la reconstrucción de Acapulco, por lo que al exgobernador de Coahuila le recordó que sería mejor que el dinero que se llevó Héctor Villarreal, extesorero del hermano del legislador Humberto Moreira, que son 246 millones de dólares, se dediquen al puerto; aunque se quejó de que el gobierno de Estados Unidos no ha regresado ese dinero a México.

“De lo más ramplón en la politiquería, en la demagogia, si ellos fueron los que aprobaron lo del Fobaproa, el que se rescatara a los banqueros y a los grandes empresarios o ya se les olvidó y quieren presumir con sombrero ajeno”, indicó.

El presidente alertó que “no se pagan, no sé, 40 o 50 mil millones de intereses del Fobaproa, que lamentablemente hay que pagarlos porque ellos aprobaron el Fobaproa, el señor Zedillo, cuando era presidente del PAN Felipe Calderón y cuando hicieron su enjuague con el PRI. Labastida era el secretario de Gobernación; el secretario de Hacienda era el asesor de la señora Xóchitl, Gurría, el ángel de la dependencia, ellos autorizan y ahora dicen no paguen los intereses y eso dedíquenlo a Acapulco”.

Enfatizó: “Cómo no vamos a pagar deudas, compromisos y se va a venir una crisis financiera, ¿eso es lo que quieren? Que se le ponga tache a México como país de riesgo, inseguro y que no vengan las inversiones y empleo y haya fuga de capital y devaluación. Si no somos iguales. Además se necesita ser cara dura para estar pidiendo que no se paguen los intereses del Fobaproa cuando ellos aprobaron el Fobaproa”.

Su administración, aseguró, tiene el presupuesto suficiente para Acapulco y no faltará porque no hay corrupción y ya no se roba, pero “imagínense que decimos: no vamos a pagar los intereses, porque quieren que se propicie una crisis económica financiera, ¿eso es lo que buscan Están realmente muy despistados. Yo les he estado ayudando con algunas recomendaciones, pero no los voy a estar asesorando siempre”.

El mandatario federal recordó que también la oposición votó en contra de elevar a rango constitucional las pensiones a adultos mayores y haber votado en contra del presupuesto también fue votar contra el pueblo, por el recurso que se va a los programas sociales.

En cuanto al mensaje que envío el presidente a los legisladores afines a Marcelo Ebrard: “Son libres, a nadie se le obliga, lo importante es que se acabó y espero que para siempre lo de los moches, es decir si no me das esto, no voto, era un desastre porque pulverizaban el presupuesto y siempre era para la llamada clase política. Y era el premio que le dejaba la oligarquía a la clase política que estaba a su servicio, era la forma de pagarle por que se hicieran de la vista gorda y que les aprobaran todas las transferencias de los bienes a particulares”.

Esa, reiteró, era “la esencia del gobierno neoliberal que se dedicaban a saquear y para hacerlo en libertad necesitaban la complicidad de los gobernantes, diputados senadores, ministros de la Corte y funcionarios del Ejecutivo”.

Indicó que para empresas, por ejemplo, del sector energético, el presupuesto era como la propina y se quedaban con la tajada más grande, les importaba tener a los diputados de empleados”.