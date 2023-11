“Con Omar Fayad tengo un compromiso”, justifica AMLO su designación como embajador en Noruega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo de extracción priista, como embajador de México en Noruega porque tenía un compromiso con él luego de que como mandatario estatal no se despegara del escenario cuando se dio la explosión de Tlahuelilpan, a causa del huachicol que se daba en la entidad.

“Bien muy lo de Omar, por qué lo propuse, tengo con Omar un compromiso. Si me dicen ¿después de la pandemia, cuál es el momento más difícil que ha enfrentado? Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Estaba yo en una gira en Aguascalientes, llegué en la noche a Tlahuelilpan y era dolorosísimo por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente y llegué y ya estaba ahí Omar y no se despegó”, justificó.

El mandatario federal buscó evadir los cuestionamientos en torno a la nula carrera diplomática de Fayad y atribuyó la decisión del cargo a su humanismo y sensibilidad, luego de dejar el gobierno de Hidalgo, que en las elecciones de 2022 quedó en manos del morenista Julio Menchaca.

“No voy a caer en provocaciones, estoy explicando por qué, por eso, porque a mí me impacta mucho eso por la cuestión humana, independientemente de cualquier cosa. Eso nunca voy a dejar de agradecer, cada quien tiene su manera de sentir, quién sirve, quién no sirve; respeto eso, pero para mí esos momentos de humanismo son fundamentales”, dijo.

Añadió que desde que Fayad llegó después de la explosión de ductos que dejó a 137 personas sin vida, “desde ese momento yo dije este servidor público, esta persona tiene una actitud humana y le reconocí eso y ahora que luego también le reconocí que le pedí a todos que hiciéramos el esfuerzo de que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido, a ningún candidato, y él cumplió, otros no”.

Incluso le reconoce que tuvo “un acto de congruencia, de dignidad, merece ser reconocido, un acto, ahora la perfección es nada más del creador, nosotros somos seres humanos y no es de buenos y malos esto” y sobre por qué dar embajadas y consulados a políticos y no a personal de carrera, el presidente respondió: “¿Por qué no? Si son servidores públicos, ya fueron gobernadores, van a representar a México, cuál es el problema”.

Añadió que hasta ahora ningún encargado en sectores del servicio exterior ha traicionado a México o ha hablado mal de México, pues hay embajadores y cónsules que han hecho trabajos excepcionales, nunca han estado en contra de México ni del gobierno y que además han hecho “una labor excepcional”.

Y agregó: “La política es un noble oficio, yo le diría que para ser un buen diplomático se necesita primero ser un buen político”, además, ante el planteamiento de que ha propuesto en esos cargos a personas señaladas por corruptas, sólo respondió que se trata de puntos de vista, cuando candidatos morenistas ganaron elecciones haciendo ese tipo de acusaciones, es decir, de corrupción de los gobiernos salientes.