Senado aprueba prohibir licencia de portación de arma de fuego a quien cometa delitos intencionales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado aprobó prohibir que las personas condenadas por delitos dolosos, es decir, cometidos intencionalmente, puedan obtener licencia de portación de armas de fuego.

Aprobado con 82 votos a favor, el proyecto, que ya fue enviado a la Cámara de Diputados, modifica el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El senador Rafael Espino de la Peña, de Morena, dijo que la modificación fortalece el trámite de licencias de portación de armas, asunto que es muy importante y crítico para la seguridad y tranquilidad de la sociedad; sin embargo, acotó, la modificación resultó todavía deficiente, pues no abarca otros delitos que también pudieran representar un riesgo, y más bien se relaciona con el portador de arma y no con el artefacto mismo.

Actualmente la ley en la materia dispone que para expedir un permiso de portación de armas, el interesado debe tener un modo honesto de vivir, haber cumplido con el servicio militar, no tener impedimento físico o mental para su manejo, no haber tenido condena por delito cometido mediante el empleo de armas, no consumir drogas y contar con la acreditación correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.