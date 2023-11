“Siempre he dicho que tenemos un narco gobierno”, afirma Perla Woolrich, dirigente panista en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- “Yo siempre he dicho que tenemos un narco gobierno y todo me hace pensar que no estoy equivocada, (porque) ya los cárteles nos están invadiendo” manifestó la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Perla Woolrich Fernández.

La lideresa panista soportó su declaración en el reciente decomiso de más de una tonelada de metanfetamina empacada en sacos con logos de Segalmex y procedente de México, en la carretera que va a inaugurar el presidente Andrés Manuel López Obrador en Badiraguato –tierra del Chapo Guzmán– y en la presencia de seis cárteles en zonas de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico.

El secretario de elecciones del Comité Directivo Estatal del PAN, Gerardo García Henestroza, fue más allá al preguntarse: “¿por qué tanta insistencia del presidente López Obrador en tener el control de los puertos y en poner en manos de las fuerzas armadas la seguridad portuaria del país?, y ¿por qué tanto interés en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?, ¿para poder pasar qué?”, y dejó en el aire la interrogante.

Ironizó que, en cinco años, López Obrador siempre ha dicho que en México no se produce metanfetamina, sin embargo, el decomiso que se hizo en Hong Kong con sacos que llevaban el logo de Segalmex, con un valor aproximado de 80 millones de dólares, revela lo contrario.

Ahora se entiende que por algo pusieron en manos de las fuerzas armadas la seguridad portuaria, insistió.

“¿Yo quisiera saber de dónde salió el cargamento desde hace un mes y por qué hasta el día de hoy el señor presidente no ha dicho nada?”, preguntó.

“Y ¿por qué tanto interés en el corredor que une a los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz?, cuando lo único que han hecho es quitar los rieles de polines que se pusieron desde la época de Porfirio Díaz y fueron sustituidos por rieles de concreto, además de comprar vagones usados y engañar al pueblo.”

Finalmente, consideró que “el tema de la seguridad va más allá y hoy las condiciones de inseguridad en Oaxaca ya son como las de Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, sitiados con cárteles en el estado de Oaxaca”.

Elecciones de 2024

Antes, Perla Woolrich Fernández se congratuló por la inscripción de la senadora Xóchitl Gálvez como precandidata a la presidencia por el PAN.

Por otra parte, denunció que el gobierno federal pretende a, base de recortes presupuestales en estados y municipios, órganos autónomos y Poder Judicial Federal, acumular dinero público para comprar votos en las elecciones de 2024.

Recriminó al gobernador Salomón Jara que, en vez de ejercer el presupuesto 2023, haga solamente supervisiones y circo, “pero sin invertir en salud, educación y obras municipales”.

En la conferencia semanal “La hora del PAN y el café”, el secretario de elecciones del Comité Directivo Estatal, Gerardo García Henestroza, calificó de lamentable el papel que las y los legisladores federales oficialistas que, además de aprobar recortes presupuestales sin razón, ni siquiera destinaron una parte a la reconstrucción de Guerrero.

“Es imperdonable. Las y los diputados de Morena sólo sirven de borregos para levantar la mano, quisiera que me dijeran, como diputados y senadores oficialistas, qué han hecho por Oaxaca”.

Señaló que llegamos al undécimo mes de 2023, y el señor “S” --Salomón Jara--, como se refiere a Xóchitl, como la señora X, “es ahora el señor S, sin resultados, no ha dado nada para la entidad oaxaqueña”.

“Y todavía se atreve a descontar a los trabajadores del gobierno estatal cinco días de salario, haciéndoles creer que de esa manera van a ayudar a Acapulco, cuando debería existir un Fonden, y por eso la senadora Xóchitl Gálvez propuso crear una Agencia Mexicana para atender desastres naturales”.