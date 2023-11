Xóchitl Gálvez se registra como precandidata del PRI a la Presidencia de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez, como de la Responsable del Frente Amplio por México, presentó ante el PRI su carta de aspiración a la precandidatura a la Presidencia de la República. Es la primera mujer que este partido registra como precandidata presidencial rumbo al 2024.

Me siento muy orgullosa que el @PRI_Nacional, de manera generosa y valiente, ha sabido construir alianza. ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Yo no le voy a fallar al priismo. Voy a poner todo mi corazón y esfuerzo en este proceso.



¡México nos necesita!#ElPRIConXóchitl pic.twitter.com/tOuvzdzOOL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 9, 2023

La senadora panista convocó a “jalar parejo” en lo nacional y en lo local en el evento realizado en la sede nacional del PRI en el que estuvo acompañada del líder nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, así como legisladores, militantes y simpatizantes.

Tenemos en nuestras manos la oportunidad para lograrlo. Tengan la seguridad de que no solo vamos a alcanzar (a la morenista Claudia Sheinbaum), sino que vamos a arrasar”, externó entre porras de “¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

Se prevé que la próxima semana, la legisladora de Hidalgo presente al INE la plataforma electoral del Frente Amplio por México (FAM). Mientras, rodeada de priistas destacó que, de cara a la contienda federal del 2 de junio del 2024, cada quien sabe la parte que le toca.

“Eso sí, les digo, tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional”, demandó al entregar su carta a la cúpula nacional del PRI.

“Mi querido Alejandro (Moreno), he conocido a los priistas de la calle, a los priistas de la base, a los priistas de los distintos estados donde he tenido la oportunidad de recorrer y la verdad ahora entiendo que el PRI es un partido fuerte, porque está basado en su gente, en esas personas que no han perdido la esperanza”, dijo la panista al dirigirse al presidente nacional priista.

“Hoy, la mujer que necesita México, es Xóchitl”, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno, al recibir de la senadora su carta de aspiración a la precandidatura a la Presidencia de la República por este instituto político.

Luego del acto protocolario, realizado en el Salón “Alfonso Reyes” de la sede del partido, el dirigente nacional del tricolor destacó que en el procedimiento de registro el PRI cuida cada uno de los pasos, “para tener certeza y claridad en este proceso”, así como “para cumplir con nuestra norma estatutaria y con la ley”.

Sostuvo que Xóchitl Gálvez “es una mujer transparente, con valores y principios, que no se echa para atrás y de una sola pieza; con sencillez y humildad, que va con todo y contra todo lo que quiera hacer este gobierno”.