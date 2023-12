AMLO presenta otra terna para la SCJN: Eréndira Cruzvillegas, Bertha Alcalde Luján y Lenia Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eréndira Cruz Villegas es la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la terna sale Estela Ríos, consejera Jurídica de la Presidencia.

Se repite la terna con Lenia Batres Guadarrama y Bertha María Alcalde Luján, “a ver qué resuelven en el Senado, espero que ahora sí se obtenga las dos terceras partes de mayoría calificada para que se tenga una nueva ministra”.

El mandatario federal consideró que “es muy importante que de una o de otra forma ya se va a resolver y de 11 ministros, cinco mujeres. Nunca se había visto eso y estoy seguro que quien me va a sustituir va a promover más mujeres en la Corte y van a ser mayoría. De 11 puede ser que hasta este mismo año ya pueden seis, es buena noticia”.

Dijo que él no haría llamados al Senado para que se logre la mayoría calificada.

Yo no tengo esa costumbre, yo envío una terna y no le hablo a nadie porque si no caemos en lo de antes. ¿Cómo era? Se enviaba una terna pero que quiero que quede esta persona, pero era simulación, puro atole con el dedo”, dijo.