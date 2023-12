El conflicto en NL no es por Samuel García, sino por una pugna entre la 4T y la oposición: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una interpretación mediática que su defensa a la precandidatura presidencial de Samuel García, por Movimiento Ciudadano, sea porque sirve para restar votos de la clase media a otros partidos, pero incluyó al gobernador con licencia en la pugna que tiene su movimiento con la oposición por ese sector de la población, al explicar que el conflicto en Nuevo León es por esa lucha y no por quién se queda como gobernador.

Pese a los señalamientos del Ejecutivo federal contra la prensa, fue él quien aseguró: “Es un asunto –también eso que la gente del país y de Nuevo León lo sepa– no es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es de interpretación de las leyes, es un asunto fundamentalmente político-electoral, es el enfrentamiento de dos posturas, de dos grupos, por eso hay que esperarnos”.

Consideró que la disputa en Nuevo León por quién se quede al frente del gobierno estatal “no es nota”: primero admitió que “es un asunto que corresponde a las autoridades estatales, yo espero que se llegue a un acuerdo, no voy a ahondar mucho porque evidentemente es un asunto de diferencias políticas, diría hasta partidista, electoral. Entonces es mejor esperar”.

Enseguida dedicó varios minutos a exponer su interpretación política por lo que pelea su movimiento y la oposición.

–Usted, en la explicación dijo “nosotros” (los dos grupos de los que habla por la disputa de la clase media), como si Samuel García fuera de su movimiento, ¿usted lo ubica como a su movimiento?

–Yo veo que él tiene el derecho de participar como cualquier ciudadano, como cuando le quitan el tuit a Fox y sostengo que no deben de censurarlo y ni modo que Fox simpatice con nosotros.

–Pero Fox ejerció violencia contra una mujer, ¿eso es libertad de expresión?

–Pero es cuestión de que se disculpe, que ya lo hizo, que ofrezca disculpas, pero por qué la censura, prohibido prohibir, además quiénes son, si ahora sí los dueños de estos medios, para censurar. Hay que garantizar la libertad y que cada quién se haga responsable.

Después de evadir la pregunta, el mandatario federal cuestionó por qué tantos obstáculos a una candidatura, “por qué no lo dejan para que sea el pueblo el que decida, cómo creen ustedes que yo no voy a defender a alguien que lo quieren descalificar o ganarle en la mesa si era lo que querían hacer conmigo cuando el desafuero”.

–Señalan (en referencia a la oposición) que ayudaría más a Morena para ganar la Presidencia.

–Esa es tu interpretación, que también es la interpretación del bloque conservador, porque así son también del Proceso.

–¿Usted lo niega?

–Sí, porque yo le tengo confianza al pueblo –declaró después de enviar el mensaje a la población de Nuevo León sobre su lectura del conflicto de la gobernabilidad en el estado.

Negó que en la entidad haya ingobernabilidad, que se exagera la situación y pidió esperar a que se resuelva en el ámbito local.

“Es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal”, indicó en un inicio.

López Obrador justificó que lo sucedido en Nuevo León ocurre en otros países donde han permanecido sin un gobierno estable por meses o años, como en Italia o España, donde aun con ausencia de gobierno establecido continúa funcionando la economía y el resto de actividades.

“Todo esto para no exagerar, para ubicarnos y en una democracia, pues, es normal que se den estas diferencias; en las dictaduras no se mueve ni una hoja del árbol de la política, pero en la democracia sí hay diferencias y se tiene que garantizar la libertad y el derecho a disentir. Yo les diría en el lenguaje del periodismo, no es nota”, y dijo que nota es la construcción de obras a manos de las Fuerzas Armadas o el incremento al salario mínimo.

El gobierno federal, dijo, podría intervenir en la estabilización política de Nuevo León sólo si las autoridades estatales lo piden. Llamó a que primero se busque el diálogo, que se acuda a las instancias que tienen funciones legales y si las dos partes piden la participación de la federación lo harán, “siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León”, dijo.

Y continuó con la explicación de dos grupos en pugna en ese estado: el suyo y el de la oposición.

“Se pensaba que un grupo del bloque conservador iba a tener, pues, la exclusividad, aunque parezca increíble, de las clases medias y de los sectores de más ingresos en el país, quienes supuestamente en esa concepción de los expertos y de los políticos de derecha están en contra de nosotros, porque nosotros según ellos nada más representamos a los sectores populares, pero las clases medias son simpatizantes del movimiento que dirige Claudio X. González”, reiteró.

Después de los señalamientos del jefe del Ejecutivo federal, también dijo que será al pueblo al que le toque elegir, aunque, de nuevo, al mostrar la portada del periódico Reforma dijo: “esa debe ser la línea de todos los medios de información o de manipulación… Debe ser todos contra Samuel”.