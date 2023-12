Luis Cresencio Sandoval es “un hombre incorruptible”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el marco de su quinto año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a las Fuerzas Armadas, en especial al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de quien dijo es “un hombre incorruptible”.

“Agradezco el que no me equivoqué porque la Secretaría de la Defensa, a cargo del general Sandoval, me ha apoyado muchísimo en el encargo que me dio el pueblo para llevar a cabo la transformación”, expresó.

Habló de todas las obras que su gobierno les ha dado y después hizo el agradecimiento especial.

“Yo quiero aquí, no era ese el propósito, pero hacerle un agradecimiento al general secretario Luis Cresencio Sandoval González, porque nos ha respaldado mucho, todas las Fuerzas Armadas. Lo mismo puedo decir del almirante Ojeda, secretario de Marina, y de oficiales y de marinos, porque son dos instituciones del Estado mexicano que cumplen misiones muy importantes”, dijo.

El general Luis Cresencio Sandoval tomó la palabra para señalar que llevan a cabo una de las cinco misiones que establece su ley orgánica: “La cuarta, que es sumamente importante, instruye realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

Y reconoció que su participación ha sido en los “importantes proyectos estratégicos durante la administración”, como la construcción de las instalaciones para la Guardia Nacional.

También han participado en obras del Banco de Bienestar, de infraestructura de riego y acueductos, modernización de las aduanas, así como la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya y una serie de obras complementarias.

Además del control en la construcción del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, el de Chetumal y el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Carrillo Puerto’, en Tulum, Quintana Roo.

“Es muy satisfactorio para nosotros cumplir órdenes, tareas y misiones. Y una vez más nuestros ingenieros militares cumplen con la encomienda que se les asignó al desarrollar este proyecto del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Carrillo Puerto’”, indicó el mando militar.