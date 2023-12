Último golpe a organismos autónomos: AMLO enviará iniciativa para desaparecerlos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un último golpe a los organismos autónomos con una iniciativa para desaparecerlos, “si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”.

“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías (…) Que el instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la CRE, que no sé cuánto”, señaló.

El jefe del Ejecutivo Federal acusó que “cada vez que se quiere defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad sale el instituto este de la Competencia a defender a los particulares. Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos, de la oligarquía”

Dijo que piensa en esta iniciativa porque no se ha terminado de consolidar los ajustes necesarios para un gobierno austero en su totalidad, para que no haya un gobierno rico con pueblo pobre, lo cual debe resolverse antes de pensar en una reforma fiscal.

“Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos sino en que hay una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público”, aseguró.

Uno de los ejemplos que buscó fue el de la visita del comisionado del INAI, Óscar Guerra, a un centro nocturno con cargo a una “tarjeta corporativa”, que hace unas semanas informó el gobierno.

“Ya ven cómo presumen algunos que tienen la tarjeta famosa American Express, de esas son las que usan los funcionarios de la transparencia para ir a los bares. American Express, no Banorte ni la tarjeta del Banco de Bienestar, o sea American Express y ahí están, no renuncian, cómo van a renunciar si el American Express para ir a los bares, ganan como 250, 300 mil pesos mensuales y no hacen nada, esos no trabajan los sábados ni los domingos, esos sí tiene 40 horas; no, qué van a tener 40 horas, 20, todo eso a quién le cuesta, al pueblo”, apuntó.