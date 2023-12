Diputados aprueban permiso de paternidad de 20 días laborables con goce de sueldo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Cámara de Diputados aprobó este martes un dictamen que aumenta de cinco a veinte días el permiso de paternidad con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento o adopción de la hija o hijo.

La reforma fue avalada en el pleno de San Lázaro con 409 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, y enviada al Senado para efectos constitucionales

El dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en materia de permiso de paternidad.

El documento menciona que son obligaciones de los patrones otorgar permiso de paternidad de 20 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, contados a partir del nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, los hombres tendrán permiso de paternidad de 20 días laborables con goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

En ambos casos, añade, si hay complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido, el permiso podrá ser de hasta treinta días, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En un comunicado, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebró la aprobación y recordó que en diciembre de 2021 presentó una iniciativa para otorgar licencias de paternidad de 90 días con goce de sueldo. Ahora, acompañó la aprobación para ampliar de cinco a 20 días el permiso, al tratarse de un avance en materia de perspectiva de género.

“Las licencias de paternidad en México no existen, no son un derecho, y eso ha definido en buena medida los roles de género. Construyó una sociedad cuidadora, dependiente del trabajo no remunerado de millones de mujeres que ejercen la labor de cuidados”, dijo Jorge Álvarez Máynez, coordinador del grupo parlamentario.

Actualmente el permiso por paternidad depende de la buena voluntad de los patrones; sin embargo, en octubre de 2021 el Poder Judicial aprobó un acuerdo para equiparar a 12 semanas las licencias de paternidad y maternidad, para que ambos puedan disfrutar del cuidado de la infancia, subrayó el legislador emecista.

“Hoy un trabajador que tiene un hijo o hija, tiene que pactar con el patrón un permiso de paternidad de cinco días, y como no es un derecho expresado en la Constitución, ni siquiera tenemos un registro de cuántas personas acceden o pueden ejercer este permiso de paternidad”, argumentó.

En la discusión del dictamen, la diputada morenista Claudia Alejandra Hernández Sáenz expuso que se ha pasado de un modelo de pareja, basado de la autoridad de los varones y la dependencia de las mujeres, a una relación de igualad de derechos de ambos miembros de la pareja.

Señaló que, a pesar de que se da un pequeño paso en favor de la paternidad responsable, aún falta un largo trecho para avanzar, ya que los padres aún no gozarán de las prerrogativas con las que actualmente cuentan las mujeres.

En tanto, la diputada panista Berenice Montes Estrada consideró necesario equilibrar la responsabilidad de crianza, ya que el permiso por paternidad en México no es obligatorio para todos los padres trabajadores, pero para las madres trabajadoras sí es una obligación.