Martí Batres llama a los diputados del PAN a “no obstruir” la ratificación de Ernestina Godoy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la víspera de la discusión en el Congreso de la Ciudad de México de la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), el jefe de gobierno, Martí Batres, llamó a los diputados del PAN a “no obstruir” la justicia y les advirtió que ella tiene “la amplia mayoría de apoyo” de los legisladores locales para quedarse cuatro años más al frente de la institución.

Cuestionado en conferencia sobre la discusión de la ratificación programada para la sesión de este miércoles 13 en el recinto legislativo, el morenista hizo un llamado a los legisladores del PAN:

Ernestina Godoy pide a diputados no dejarse influenciar al votar su ratificación

Que no obstruyan la justicia, no obstruyan la ratificación de la fiscal y no perjudiquen a los habitantes de la CDMX con esos actos”.