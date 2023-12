Se registran microsismos en la Ciudad de México (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este martes ocurrieron tres microsismos en algunas partes de la Ciudad de México, aunque para muchos fue imperceptible; las autoridades activaron los protocolos de protección civil.

De acuerdo con reportes preliminares del gobierno capitalino, a las 11:08 horas uno de los microsismos se originó en el poniente de la capital en la zona de Mixcoac y Plateros con magnitud 3.0.

En su cuenta de X, el Sismológico Nacional publicó: SISMO Magnitud 3.0 Loc. 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX 12/12/23 11:07:52 Lat 19.38 Lon -99.22 Pf 1 km.

El movimiento se sintió como “un golpe fuerte” en colonias de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Cabe recordar que cuando el microsismo se registra en la CDMX no se activa la alerta sísmica pues ésta solo detecta los temblores que vienen de la costa sur del país.

El jefe de gobierno, Martí Batres: Se registraron tres micro sismos en la Ciudad de México. Se percibieron más fuerte en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Al momento no se reportan daños. La @SGIRPC_CDMX se encuentra haciendo recorridos.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho publicó en sus redes que no se han reportado afectaciones en la Ciudad tras el microsismo.

#CiudadSegura | Derivado de la percepción de #sismo, al momento no se reportan afectaciones en la Ciudad; solo se llevaron a cabo evacuaciones en edificios, registrando mayor sensación sísmica en @BJAlcaldia, @AlcaldiaAO y @AlcCuauhtemocMx. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 12, 2023

En la Clínica 9 del IMSS desalojaron a algunos usuarios, sin que se registraran incidentes.

¿Qué hacer después de un sismo?

Recuerde que cuando ocurre un sismo de magnitud siempre hay replicas.

Mantente al tanto de la situación a través de fuentes oficiales. No hagas caso de rumores y mucho menos circulemos en Redes Sociales información falsa o no comprobada. Recuerda que los sismos no se pueden predecir, y en ese sentido lo más importante es estar preparados.

Revisa instalaciones de gas, energía eléctrica y agua.

Si tu vivienda está en buenas condiciones resguárdate y evita circular en las calles.

Si detectas daños estructurales repórtalos a Protección Civil de tu delegación o a la Secretaría de Protección Civil.