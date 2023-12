Zoé Robledo asegura a diputados que el IMSS tiene finanzas sanas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que el organismo tiene finanzas sanas con una reserva de 425 mil millones de pesos.

El funcionario compareció el lunes ante las comisiones de Seguridad Social y de Salud de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno. Durante el encuentro, legisladores de oposición lo cuestionaron sobre abasto de medicamentos, atención médica, basificación del personal, infraestructura hospitalaria, IMSS-Bienestar y pensiones, entre otros temas.

En su intervención, Zoé Robledo informó a la Cámara de Diputados que entre los principales logros a cinco años de administración está la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación de Infraestructura mediante el cual se incorporaron 10 hospitales que no estaban en operación y ocho unidades están en construcción, lo que implica una inversión de obra y equipamiento de más de 30 mil millones de pesos.

En el Salón Legisladores de la República, el director general del Seguro Social resaltó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión en obra física y equipamiento alcanza los 58 mil 749 millones de pesos. Se han sustituido más de 14 mil camas de hospital, adquirido cerca de 2 mil 500 ventiladores, 369 máquinas de anestesia, 260 mastógrafos, 60 tomógrafos, 16 resonancias magnéticas y 14 angiógrafos.

Detalló que desde 2019 se invirtieron 843 millones de pesos para concluir 16 nuevas salas de Hemodinamia, de las cuales nueve ya operan en Michoacán, Nayarit, Querétaro, Coahuila, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, Baja California Sur y Quintana Roo; el próximo año entrarán en operaciones siete salas adicionales.

Zoé Robledo informó que en la atención de pacientes pediátricos con cáncer se dio un paso importante al pasar de tres a 35 Centros de Referencia Estatal de Atención para Niñas y Niños con Cáncer (ONCOCREAN), además de la recién creada Coordinación Atención Oncológica, acciones que han logrado incrementar de 46 a 88 por ciento la sobrevida de pacientes que se atienden en el IMSS.

En cuanto a la atención primaria a la salud, expuso que se han puesto en marcha 20 Unidades de Medicina Familiar (UMF) nuevas y de sustitución; de 2019 a 2023 se han invertido 38 mil 777 millones de pesos en acciones de conservación y mantenimiento de unidades, “el mayor gasto de inversión en los últimos años”.

Afirmó que se entregará un Seguro Social con finanzas sanas, al pasar de 215 mil millones de pesos en 2019 a 425 mil millones de pesos en 2023, con el aumento de sus acciones de fiscalización y una nueva cartera de inversiones; añadió que este año se recaudaron 51 mil millones de pesos más que en 2022.

Destacó que estos resultados se relacionan con el crecimiento del número de derechohabientes y la política laboral que implementó el gobierno, en particular con la prohibición del outsourcing, que año con año dañaba las finanzas del Instituto.

Esto “se ve en la migración de cerca de tres millones de trabajadores que estaban en una empresa de personal y hoy están en el registro patronal”, añadió.

En su intervención inicial, Zoé Robledo afirmó que hoy el Instituto es más seguro, más social y no tiene riesgo de privatización como en años anteriores.

Detalló que el crecimiento del número de derechohabientes no se ha detenido por la política laboral, al prohibir el outsourcing que ha permitido incorporar a tres millones de trabajadores, por el incremento del salario mínimo, las nuevas formas de incorporación como los trabajadores independientes, quienes a la fecha se han inscrito 141 mil personas y el registro de 62 mil 533 trabajadoras del hogar.

Respecto al abasto de medicamentos, indicó que se han actualizado 95 claves y materiales de curación, lo que ha permitido mejores tratamientos para derechohabientes en materia de hipertensión arterial y hepatitis C. De 2018 a 2023 se han surtido más de mil 56 millones de recetas.

En 2023, después de años críticos por la pandemia, se han otorgado 115 millones de consultas de especialidad y medicina familiar, 18 millones 980 mil atenciones de urgencias, 1.5 millones de cirugías y se han recuperado los servicios similares a los de 2019.

Reclaman opositores

Por el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba dijo que cuando se analiza la cantidad de inversión que se hizo en el IMSS y se compara con el dinero que fue “saqueado” del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, no alcanza a cubrirse ni siquiera una mitad de lo que fue saqueado. “Entonces, qué bueno que por lo menos se hubiera invertido en infraestructura, cosa que no ocurrió en otras dependencias”.

La también panista Martha Estela Romo Cuéllar indicó que se sigue con el desabasto de medicamentos, con una cobertura no real, las plazas no son suficientes, con esperas interminables que les cuesta la vida a muchos mexicanos. “El panorama no es alentador, se tiene infraestructura insuficiente, compras a sobreprecio, un pésimo mantenimiento en elevadores y doctores que no tienen una plaza”.

La priista Mariana Erandi Nassar Piñeyro consideró que los resultados mostrados en el Quinto Informe de Gobierno no han sido suficientes para contrarrestar el caos que a nivel nacional se padece en el “deteriorado sistema de salud”, y en el cual el IMSS forma una parte fundamental, ya que las y los usuarios se topan cada día con la falta de medicamentos.

Precisó que a nueve meses de que concluya el sexenio, la compra de medicinas en el sector público sigue arrojando cifras de desabasto sin precedentes, casi 44 millones de recetas no surtidas en esta administración, las consultas han disminuido desde 2018; los datos revelan que en vacunación uno de cada tres niños tiene el esquema completo y la mortalidad materna ha llegado a niveles alarmantes; por ello, “hay que mejorar la atención primaria de la salud”

La diputada tricolor María de Jesús Aguirre Maldonado manifestó que el IMSS-Bienestar no resuelve la crisis de salud; al contrario, la va a empeorar, porque representa un esquema totalmente distinto al que operan los sistemas más avanzados del mundo. Es fundamental, dijo, conocer cómo va a poder la ciudadanía utilizar las clínicas familiares del régimen regular del IMSS, de qué manera se ejecutarán los recursos del IMSS-Bienestar y cuál será la participación de las entidades.

El diputado Xavier González Zirión, también del PRI, señaló que, ante el insuficiente presupuesto en materia de salud, cómo esta administración sigue considerando que se logrará replicar el sistema de Dinamarca en donde poseen una cobertura de primer nivel, “no faltan médicos ni medicinas ni material quirúrgico”.

María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, mencionó que ante las recientes reformas a la Ley General de Salud y la creación del órgano público desconcentrado IMSS-Bienestar es necesario conocer si se afectará a los derechohabientes del régimen ordinario del IMSS y cómo se garantizará que sus recursos no se utilicen para el IMSS-Bienestar. Asimismo, pidió se explique cómo se regresará a los ahorros que se tenía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de compra de medicamentos.

La diputada perredista Elizabeth Pérez Valdez destacó que se conoce un IMSS sin suficiencia presupuestaria ni medicamentos y donde hay que esperar horas y horas para la atención médica; es una institución deshumanizada, por lo que es necesario conocer el plan específico para fortalecer a la institución, los beneficios para pacientes y personal de salud, y sobre la implementación del IMSS-Bienestar.

IMSS-Bienestar mantiene un presupuesto separado: Zoé Robledo

Al responder los cuestionamientos, Zoé Robledo argumentó que el IMSS-Bienestar mantiene un presupuesto separado del Instituto y lo único que otorgará es su experiencia como una institución médica con más de 80 años de servicio a favor de la ciudadanía.

“No habrá ninguna participación de las unidades de atención familiar, hospitales regionales, de zonas o de alta especialidad del IMSS en la que tiene que ver con el IMSS-Bienestar; es decir, no hay una carga adicional de personas al Instituto Mexicano del Seguro Social”, aseguró.

Expuso que hay una confusión entre el IMSS e IMSS-Bienestar, pues el primero atiende a derechohabientes, trabajadoras y trabajadores y opera con cuotas obrero-patronales no con el Presupuesto de Egresos de la Federación. “Es importante separarlos y todos los días debe haber una humildad en el Instituto para reconocer el enorme desafío de entregar más de 600 mil recetas en las miles de farmacias que hay en el IMSS”.

Afirmó que existen casi mil 774 claves de medicamentos y 570 de material de curación. En lo que va de 2023 se han entregado 236 millones de recetas completas; el 98 por ciento se ha entregado, pero nos sigue preocupando ese dos por ciento. “Debemos cubrirlo de alguna manera y se están haciendo diversas acciones. Son mil 400 farmacias del Seguro Social en el país”.

Mencionó que el IMSS-Bienestar está enfocado, en este momento, en la basificación de la atención médica, paramédica y personal de enfermería. Al primero de diciembre se tenían 17 mil 129 personas basificadas en 3 entidades, y del 2 al 31 de diciembre se espera basificar a 18 mil 594 más, y la tarea es llegar a 37 mil 547 en 2023.

Señaló que el incremento de la plantilla en el IMSS en el régimen ordinario ha estado alcanzando niveles: se han aumentado 8 mil 456 en la parte de médico-especialista y 7 mil 16 en personal de enfermería. “Esto responde a varios elementos; por un lado, las nuevas instalaciones que requieren siempre una platilla, pero también los nuevos servicios”.

Zoé Robledo puntualizó que se redujo el número de semanas y años para poder acceder a una pensión y el modelo gradual que llega hasta 2035, pues “hoy existen 64 mil personas que no se hubieran logrado pensionar con el modelo previo y seguirían con la necesidad de seguir acumulando semanas y años para incrementar la densidad de su cotización, lo que nos lleva a tener hoy 4.5 millones de pensionados en total”.

Dijo que la institución tiene mil 220 elevadores en las unidades médicas y no médicas. Desde 2019 se había iniciado un proceso de sustitución de elevadores y conservación de los mismos. “Fueron 413 millones de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo de 2019 a 2023, y para 2024 se tiene una partida presupuestal de 330 millones de pesos”.

Mencionó que en 2019 las reservas financieras del IMSS alcanzaban los 15 mil millones de pesos y hoy se ha logrado incrementar ese número, “lo que da viabilidad financiera a lo largo de los años al Seguro Social en un 97 por ciento, por lo que son 13 años de suficiencia con 425 mil millones de pesos”.

Apuntó que en este periodo invernal se han aplicado 1.3 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 “Abdala”, de origen cubano, en cuanto a la influenza se han otorgado 6.3 millones de dosis. En materia de vacunación infantil, resaltó que hay un avance del 89.4 por ciento de la meta mensual y 570 mil niñas y niños de cuatro años de edad cuentan con su esquema básico completo.

Zoé Robledo explicó que el modelo danés inspiró la creación del IMSS-Bienestar. “No se pretende tener resultados de Dinamarca, porque ellos son epidemiológicamente diferentes a los mexicanos al no contar con los índices de padecimientos en materia de diabetes e hipertensión”.