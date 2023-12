Exhiben presunto delito electoral de directora regional de Bienestar en Querétaro (Audios)

QUERÉTARO (APRO).- La directora regional de Bienestar en Querétaro, Ana Luisa Chávez Rubio, fue grabada mientras coacciona a una de sus subalternas para que apoye a una persona que, ella dice, será la presidenta municipal de Peñamiller.

El servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por un candidato o partido político será castigado con 2 y hasta 9 años de cárcel y doscientos a cuatrocientos días multa, de acuerdo con la Ley General en Material de Delitos Electorales.

Dicha Ley establece la misma pena para el servidor público que: "destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato".

En el audio difundido el domingo en redes sociales, se escucha a la directora regional de Bienestar en Querétaro decirle a su subalterna que la presidenta municipal de Peñamiller será Verónica y que “todos la vamos a apoyar”.

“… la primera presidenta mujer de Peñamiller va a ser Verónica y tú acabas de decir ahorita: 'conmigo no cuenta', tienes, tienes lo que resta hasta diciembre para hablar conmigo y a lo mejor rectificar eso, porque si tú dices: 'conmigo no cuenta', es como decir que vas a ser un enemigo, ¿sí me explico?, y ella va a ser la candidata a presidenta municipal y la vamos a apoyar todos", le advirtió.

En el diálogo entre ambas mujeres, Ana Luisa le plantea a su subalterna que, además del trabajo de Bienestar, debe hacer otro como es proporcionarle RC’s, que a ella Claudia Sheinbaum se lo ha pedido, que está trabajando con Roberto Mora y que si cuentan con su apoyo será considerada “enemiga”.

-- "Yo te reconozco a ti como gente trabajadora, pero hay situaciones que yo detecto, como esta que me acabas de decir: que tú en lo laboral vas a obedecer, pero que en mi, en otro tema no, ¿sí me explico?, pero yo necesito que trabajes el otro tema también, que me des RC,'s, por ejemplo", le dijo Ana Luisa.

La funcionaria federal le explicó a su subalterna: "ahorita Claudia Sheinbaum me está pidiendo a mí, ¿me explico?, estoy trabajando con Roberto Mora".

La grabación en momentos no es entendible, pero hay fragmentos donde se escucha con claridad a Ana Luisa Chávez Rubio sugerir a su empleada que si quiere apoyar a alguien más, que no sea la persona que apoyarán en Bienestar, mejor deje el puesto.

-- "Pues entonces tú vete a trabajar a otro lugar en donde apoyes a la otra persona, ¿para qué estás aquí sufriendo?", se escucha afirmar a Ana Luisa.

-- Sí, ¿quién te dijo que estoy sufriendo?, desde Bienestar estoy haciendo mi trabajo, en Bienestar, en el partido yo tengo mi decisión", le indica la mujer.

-- "Bueno, pero yo tengo la decisión de mis empleados, que yo tengo a los que quiera y a los que no, ¿ya viste?", le advierte la funcionaria federal.

-- "¿Entonces nada más porque no voy a apoyar a Verónica me vas a correr?".

-- "Pues no sé, pero esa es mi decisión".

-- Ah, pues ¡qué bueno saberlo!".

-- "Entonces ¡qué bueno también yo saberlo!, imagínate eso es gravísimo que me digas eso", le revira Chávez Rubio a su subordinada.

En otro momento de la grabación, la directora regional se quejó que su empleada porque la ha denunciado con “La doctora”.

“Me has hecho problemas hasta con la doctora, conmigo que soy tu jefa, tú le has hablado a la doctora a decir que yo que te ataco, o sea le digo: 'ni siquiera la veo doctora, ¿qué la voy a atacar?'”.

La doctora Rebeca del Rocío Peniche Vera, delegada de Bienestar en Querétaro, no concedió una entrevista sobre este asunto, porque el persona de Comunicación Social reportó que estaba en Acapulco y que “del tema será únicamente con Ana”.

Sin embargo, Ana Luisa se negó a dar una entrevista para explicar sus afirmaciones y transparentar el contexto del audio y responder a las dudas sobre la grabación, pero optó por hacer un video donde acusó "guerra sucia" y dijo que el audio fue editado.

"... un audio editado, recortado, incluso subtitulado con dolo, con la única finalidad de perjudicar a mi persona y a el trabajo que estamos haciendo en gobierno federal, es penoso que la oposición a gobierno federal utilice estos métodos de guerra sucia y no ejemplos de buen trabajo".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido reiterativo en señalar que uno de los propósitos de la "Cuarta Transformación" es establecer una auténtica democracia y acabar con el fraude electoral, que ya es delito grave.

Incluso en una carta del 22 de octubre de 2019, con el número Presidencia-024/10/22/19, el mandatario mexicano pidió a todos los servidores públicos del Gobierno de México que se abstuvieran por completo de actuar en asuntos partidistas.

"En los tiempos como opositores, enfrentamos y padecimos fraudes electorales cometidos desde el poder; es decir, sufrimos la injerencia del gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y a partidos. De modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral ni legal mantener éstas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado".

El presidente López Obrador recordó en su misiva a las personas servidoras públicas de su gobierno: "Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

E hizo la siguiente advertencia: "Tengo el deber de comunicarles que se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática".